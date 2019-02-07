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В Покровске найден повешенным подросток

Комментариев: 1
На данный момент продолжаются следственные действия.
Открыто уголовное производство
Открыто уголовное производство
УНИАН

В городе Покровск Донецкой области повешенное тело подростка на “подвесном“ мосту обнаружил местный житель сегодня около 4 утра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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“В Покровске повешеным бездыханное тело подростка на “подвесном“ мосту обнаружил местный житель сегодня около 4 утра. В ходе проведенных следственно-оперативных действий было установлено, что погибшим является 16-летний местный житель“, - говорится в сообщении. 

По данному факту следственными Покровского отдела полиции открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 “Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“. Продолжаются следственные действия. 

Ранее в Харькове нашли повешенной 19-летнюю девушку из Индии. 

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Теги: Покровск, подросток, повешенный, самоубийство, мост
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Комментариев (1)
SEMPENTY    07.02.2019, 15:13
Оценка:  0
SEMPENTY
И опять небось из за какой то шлюхи....
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