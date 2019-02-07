В Покровске найден повешенным подросток

На данный момент продолжаются следственные действия.

В городе Покровск Донецкой области повешенное тело подростка на “подвесном“ мосту обнаружил местный житель сегодня около 4 утра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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“В Покровске повешеным бездыханное тело подростка на “подвесном“ мосту обнаружил местный житель сегодня около 4 утра. В ходе проведенных следственно-оперативных действий было установлено, что погибшим является 16-летний местный житель“, - говорится в сообщении.

По данному факту следственными Покровского отдела полиции открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 “Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“. Продолжаются следственные действия.

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