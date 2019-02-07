На Парубия нет уголовного дела - ГБР
Председатель Верховной рады Андрей Парубий не является фигурантом уголовных производств Государственного бюро расследований.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Читай также: Именинница Луценко выругалась с трибуны Рады, перепутав законопроекты
Как известно, следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по факту принятия должностными лицами аппарата Рады решений о ежемесячных выплатах нардепам средств на аренду жилья или съем гостиничного номера.
Известно, что аппарат ВРУ обеспечивает социально-бытовые и жилищные условия народным депутатам, а также работникам аппарата. Кроме того, аппарат организует проведение специальной проверки сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функции государства, обеспечивает соблюдение требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
Читай также: НАБУ и САП открыли дело в отношении нардепа Рыбалки
Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц аппарата Рады усматриваются возможные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (“Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам“).
В то же время, в ГБР обратили внимание, что Парубий не является работником аппарата Верховной рады и не фигурирует в уголовном производстве ГБР.
Ранее СМИ сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки