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На Парубия нет уголовного дела - ГБР

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Госбюро расследований подтвердило, что открыло производство за компенсации на жилье нардепам. Но в деле не фигурирует Парубий.
ГБР не заводило дело на Парубия
ГБР не заводило дело на Парубия
УНИАН

Председатель Верховной рады Андрей Парубий не является фигурантом уголовных производств Государственного бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Как известно, следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по факту принятия должностными лицами аппарата Рады решений о ежемесячных выплатах нардепам средств на аренду жилья или съем гостиничного номера.

Списки народных депутатов, которые воспользовались правом на получение средств, размещены на официальном сайте ВР. В то же время, по данным следствия, отдельные народные депутаты не имели права на получение указанных средств, поскольку были обеспечены жильем в городе Киеве, или в 30 км от него.

Известно, что аппарат ВРУ обеспечивает социально-бытовые и жилищные условия народным депутатам, а также работникам аппарата. Кроме того, аппарат организует проведение специальной проверки сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функции государства, обеспечивает соблюдение требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц аппарата Рады усматриваются возможные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (“Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам“).

В то же время, в ГБР обратили внимание, что Парубий не является работником аппарата Верховной рады и не фигурирует в уголовном производстве ГБР.

Ранее СМИ сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки

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Теги: Уголовные преступления, уголовное дело, уголовное производство, Андрей Парубий, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Shurat77    07.02.2019, 15:54
Оценка:  0
Shurat77
А надобно бы , особенно за расстрел на майдане надо его привлечь.
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