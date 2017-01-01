Ни поручений, ни подписей: Супрун показала список запретов от суда
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Уляна Супрун разъяснила у себя в Facebook, как именно полномочий главы Минздрава лишил ее Окружной админсуд Киева. В связи с большим количеством вопросов чиновник опубликовала разъяснения юристов по этому вопросу.
“Чтобы окончательно прояснить ситуацию, публикую разъяснения юристов о порядке выполнения обязанностей и. о. министра здравоохранения Украины“, - отметила Супрун.
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Она разъяснила, что суд запретил ей “совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра“, включая полномочия заместителей подписывать документы вместо нее.
Среди прочего, это включает возможность согласовывать и представлять на рассмотрение Кабмина проекты законов, актов президента и Кабмина, координируемые министром. Кроме того, Супрун запрещено выдавать приказы и поручения органам исполнительной власти в рамках полномочий министра.
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Также суд запретил чиновнице представлять Минздрав перед другими органами власти и организациями в Украине и за границей и принимать решение о распределении бюджетных средств, выделенных МОЗ.
Нельзя ей также давать поручения госслужащим и работникам аппарата МОЗ, подписывать приказы и другие документы Минзрава. “Это касается, в том числе, подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за рубежом“, - подчеркнула Супрун.
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Она добавила, что на следующей неделе пройдут два заседания суда: 11 февраля в 14:00 Окружной админсуд рассмотрит ходатайство Минюста от имени Кабмина об отмене запрета для нее исполнять обязанности главы Минздрава.
“15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения“, - рассказала Супрун.
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“Это очень опасная атака на всю трансформацию системы здравоохранения, и нам нужна ваша поддержка. Заседания будут открытыми“, - призвала чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что Супрун пришлось прервать командировку в США из-за появления решения суда о запрете ей исполнять обязанности министра здравоохранения. В МОЗ предупреждают, что такой запрет может закончиться срывом поставок лекарств. Решение об отстранении Супрун суд принял 5 февраля по иску нардепа от РПЛ Игоря Мосийчука.