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МВД предупреждает: Псевдо-агитаторы могут забрать квартиру

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Мошенники могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода.
Продажа "голоса" может обернуться серьезными проблемами
Продажа "голоса" может обернуться серьезными проблемами
facebook.com/mvs.gov.ua

Под видом агитаторов от любого из кандидатов могут работать мошенники.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

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“Активную фазу избирательного процесса в свою пользу могут использовать мошенники. Соглашаясь продать свой голос на выборах, гражданин может потерять свое право свободного волеизъявления, а также недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок)“, - сообщили в министерстве.

Отмечается, что мошенники могут работать следующим образом: они могут предлагать под видом агитаторов от любого из кандидатов вознаграждение за голос в пользу этого кандидата.

“А для “гарантии“ голосования именно в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Более того, могут просить копии паспорта и идентификационного кода и/или предлагать поставить свою подпись под каким-то документом. Завладев персональными данным мошенники могут переоформить недвижимость на третьих лиц “, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось 7 февраля, в Киеве мошенник завладел недвижимостью на 5 млн гривен.

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Теги: мошенник, выборы, агитатор
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