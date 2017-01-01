МВД предупреждает: Псевдо-агитаторы могут забрать квартиру

Мошенники могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода.

Под видом агитаторов от любого из кандидатов могут работать мошенники.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Читай также: В Киеве злоумышленники переписывали на себя квартиры

“Активную фазу избирательного процесса в свою пользу могут использовать мошенники. Соглашаясь продать свой голос на выборах, гражданин может потерять свое право свободного волеизъявления, а также недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок)“, - сообщили в министерстве.

Отмечается, что мошенники могут работать следующим образом: они могут предлагать под видом агитаторов от любого из кандидатов вознаграждение за голос в пользу этого кандидата.

“А для “гарантии“ голосования именно в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Более того, могут просить копии паспорта и идентификационного кода и/или предлагать поставить свою подпись под каким-то документом. Завладев персональными данным мошенники могут переоформить недвижимость на третьих лиц “, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось 7 февраля, в Киеве мошенник завладел недвижимостью на 5 млн гривен.