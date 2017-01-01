Пресс-конференцию Януковича высмеяли в сети

Бывший президент Украины стал героем новых фотожаб после пресс-конференции в Москве 6 февраля.

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Пользователи социальных сетей подняли на смех бывшего президента Украины Виктора Януковича, который выдал новую порцию “перлов“ на пресс-конференции 6 февраля, передает Korrespondent.net.

Более всего украинцев рассмешили слова Януковича о том, что его “кинули как лоха“ в Евросоюзе.