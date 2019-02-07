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В центре Одессы в квартире нашли три трупа

Комментариев: 1
Погибшие были наркоманами.
Возле погибших парней обнаружили нюхательный порошок
Возле погибших парней обнаружили нюхательный порошок
1ul.ru(иллюстративное фото)

В квартире на улице Малой Арнаутской в центре Одессы обнаружены мертвыми трое молодых мужчин в возрасте 18 лет, 24 и 29 лет.

Об этом сообщили в управлении полиции области, передает Думская.

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“Судя по характерным следам на телах, погибшие были инъекционными наркоманами. Но смерть наступила как раз от нюхательных наркотиков, большое количество которых нашли рядом с телами“, — пояснили в полиции.

Нюхательный порошок, который обнаружили возле погибших парней, похож по составу на “соли“, которые распространяют посредством анонимных интернет-сообществ и закладок.

Как сообщалось 22 декабря, в Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами.

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Теги: Одесса, наркотики
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Комментариев (1)
LatAlliensSuck    07.02.2019, 16:17
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
Ну вы оцените, какая ирония! Наркоманы иньекционные, а сдохли от порошка! Вот это да, буду внукам рассказывать курьезный случай из жизни...
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