В центре Одессы в квартире нашли три трупа

Погибшие были наркоманами.

В квартире на улице Малой Арнаутской в центре Одессы обнаружены мертвыми трое молодых мужчин в возрасте 18 лет, 24 и 29 лет.

Об этом сообщили в управлении полиции области, передает Думская.

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“Судя по характерным следам на телах, погибшие были инъекционными наркоманами. Но смерть наступила как раз от нюхательных наркотиков, большое количество которых нашли рядом с телами“, — пояснили в полиции.

Нюхательный порошок, который обнаружили возле погибших парней, похож по составу на “соли“, которые распространяют посредством анонимных интернет-сообществ и закладок.

Как сообщалось 22 декабря, в Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами.