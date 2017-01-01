Суд по активам Лазаренко в США перенесли на март

Стороны провели несколько переговоров, но пока так и не достигли компромисса .

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Суд округа Колумбия перенес на март рассмотрение дела между правительством США и экс-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Об этом сообщает Укринформ.

Такое решение было принято для того, чтобы стороны продолжили переговоры по условиям мирового соглашения по поводу арестованных активов. Заседание состоялось в среду в режиме телефонной конференции.

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По предварительной договоренности стороны встретятся в следующий раз во второй половине дня 5 марта. Точный график дальнейших встреч будет указан позже в судебных документах.

На нынешнем этапе, согласно документам суда, в споре против правительства США выступает сразу несколько заявителей - Павел, Александр, Екатерина и Олеся Лазаренко.

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Их интересы представляют адвокаты, никто из семьи экс-премьера не присутствует на судебных слушаниях. Перед заседанием в среду стороны провели несколько переговоров, но решение не было достигнуто.

В этой связи стороны попросили продлить на две недели нынешний статус переговоров. Кроме того, стороны предложили суду установить дальнейший график рассмотрения дела.

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Дело США против Лазаренко о конфискации замороженных активов экс-премьера длится с 2004 года. Этот процесс идет отдельно от дела, по которому Лазаренко получил тюремный срок и крупный штраф.

Дело в том, что для конфискации активов равительство США должно доказать, что это именно те деньги, которые Лазаренко незаконно вывел в свое время из Украины. С учетом сложности такой задачи, стороны пытаются достигнуть мирного соглашения.

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Напомним, США обещали передать Украине большую часть конфискованных у Павла Лазаренко денег.