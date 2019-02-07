Посольство США поздравило украинцев с курсом в НАТО

Дипломаты выразили надежду однажды увидеть Украину в составе Альянса.

Посольство США приветствует голосование ВР за курс Украины в НАТО facebook.com/usdos.ukraine

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Посольство США в Украине поздравило украинцев с решением Верховной Рады о закреплении стратегического курса на вступление в НАТО в Конституции. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Вітання народу України щодо сьогоднішнього голосування в @verkhovna_rada, що рішуче затверджує членство в @NATO як стратегічний пріоритет України. Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити в НАТО і сподіваються одного дня вітати Україну в Альянсі. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 февраля 2019 г.

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“Поздравление народу Украины относительно сегодняшнего голосования в Верховной Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины“, - подчеркнули дипломаты.

Congratulations to the people of Ukraine on today’s Rada vote resoundingly reaffirming that becoming a NATO member remains a strategic priority. The United States continues to welcome Ukraine’s @NATO aspirations and looks forward to one day welcoming Ukraine into the Alliance. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 февраля 2019 г.

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США и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украины в Альянсе, добавили в американском посольстве.

Напомним, ранее Верховная Рада закрепила курс на вступление Украины в НАТО и ЕС в Конституции Украины. “За“ проголосовали 335 депутатов.