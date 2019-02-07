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Посольство США поздравило украинцев с курсом в НАТО

Комментариев: 6
Дипломаты выразили надежду однажды увидеть Украину в составе Альянса.
Посольство США приветствует голосование ВР за курс Украины в НАТО
Посольство США приветствует голосование ВР за курс Украины в НАТО
facebook.com/usdos.ukraine

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Посольство США в Украине поздравило украинцев с решением Верховной Рады о закреплении стратегического курса на вступление в НАТО в Конституции. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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“Поздравление народу Украины относительно сегодняшнего голосования в Верховной Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины“, - подчеркнули дипломаты. 

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США и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украины в Альянсе, добавили в американском посольстве.

Напомним, ранее Верховная Рада закрепила курс на вступление Украины в НАТО и ЕС в Конституции Украины. “За“ проголосовали 335 депутатов.

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Теги: Рада, ЕС, НАТО, США, посольство, Конституция
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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    07.02.2019, 16:58
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА ПОХЛОПАЛИ ХОЛОПОВ ПО ЩЕКЕ ЗА ХОРОШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ....)))
VSHIVANKA    07.02.2019, 16:57
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВСЯ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА В ЭТОМ АНЕКДОТЕ ...
ГАЛЯ , А СКОЛЬКО ТЕБЕ ГОДОЧКОВ ?
27 ....
А ЧТО НЕ ЗАМУЖЕМ ?
НУ НЕ ЗНАЮ ....
ПРОБУЮТ , ХВАЛЯТ , НО НЕ БЕРУТ .....)))
Глод    07.02.2019, 16:31
Оценка:  0
Глод
Щиро дякуємо, шановні. Але коли Україна стане членом НАТО?
CernijMartin    07.02.2019, 16:49
Оценка:  +1
CernijMartin
никогда потому как она там и на .уй не нужна
Sinobi-life    07.02.2019, 17:10
Оценка:  -2
Sinobi-life
О безвизе и Томосе,вы чмырины тоже самое вякали!!!
farfalle    07.02.2019, 17:19
Оценка:  +1
farfalle
Никто и не вякал, всем по херу ваш томос и безвиз. У всех шенген 3-летний
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