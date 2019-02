Посольство США поздравило украинцев с курсом в НАТО

Читай также: Порошенко, Гройсман и Яценюк приехали в ВР на голосование по ЕС И НАТО

Посольство США в Украине поздравило украинцев с решением Верховной Рады о закреплении стратегического курса на вступление в НАТО в Конституции. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

“Поздравление народу Украины относительно сегодняшнего голосования в Верховной Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины“, - подчеркнули дипломаты.

Congratulations to the people of Ukraine on today’s Rada vote resoundingly reaffirming that becoming a NATO member remains a strategic priority. The United States continues to welcome Ukraine’s @NATO aspirations and looks forward to one day welcoming Ukraine into the Alliance.