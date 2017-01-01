Луценко назвал слова о милиционерах в Небесной сотне оговоркой

Генпрокурор извинился за свою фразу о погибших на Майдане правоохранителях.

Луценко извинился за свою фразу о героях Небесной сотни EPA/UPG

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Генпрокурор Юрий Луценко извинился за свою фразу о том, что погибших на Майдане правоохранителей можно отнести к Небесной сотне. Он заверил, что оговорился, передает УНН.

“Сейчас в этих словах ищут очередную измену. Наверное, я одно слово неправильно сказал. Речь идет о том, что, кроме погибших из Небесной сотни, я прямо скажу - наших майдановцев, погибли также около 20 милиционеров“, - пояснил он.

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Луценко заверил, что понимает, как его словам могли оскорбить чувствова многих украинцев. “К сожалению, я ошибся в одном слове. Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно, наверное, кого-то оскорбило“, - подчеркнул генпрокурор.

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“Если это действительно задело души, сердца всех, кто это слышал, я прошу прощения“, - добавил он.

Напомним, ранее Луценко дословно заявил: “Среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы“. Это вызвало возмущение многих пользователей социальных сетей.