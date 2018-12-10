"Россия не агрессор": NEWSONE оштрафовали за пропаганду ненависти

В высказываниях ведущих и гостей телеканала обнаружили призывы к развязыванию войны и пропаганду ненависти.

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Нацсовет по теле- и радиовещанию оштрафовал телеканал NEWSONE на сумму в 96,5 тысяч грн за призывы к развязыванию агрессивной войны и пропаганду ненависти. Об этом говорится в решении Нацсовета.

Такое решение было принято советом на заседании 7 февраля. “Нацсовет признал наличие в эфире NEWSONE, 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти“, - говорится в сообщении.

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“Телеканал должен в месячный срок уплатить в государственный бюджет 96530 грн и 25 копеек“, - говорится в сообщении.

Язык вражды был зафиксирован в высказываниях Елены Лукаш, Вячеслава Пиховшека, Руслана Коцабы, Евгения Червоненко, Андрея Лесика, Михаила Добкина и Дмитрия Спивака, уточняется в решении. Внимание Нацсовета на программы с их выступлениями обратила СБУ.

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“В эфирах программ NEWSONE систематически используются клише русской пропаганды: “партия войны“, “партия мира“, “братоубийственная война“, “механизм раскола православия“, “Россия защищает свои интересы“, “мир не признает Россию агрессором“ и другие“, - подчеркнул Нацсовет.

Эти клише производят формирование искаженного представления о событиях в Украине, связанных с российской агрессией, считает ведомство. “В высказываниях встречаются отрицание присутствия российских войск на территории Украины, оправдания действий страны-агрессора, формирование представления зрителей об Украине как субъекта агрессии“, - отметили в ведомстве.

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Кроме того, в передачах встречается попытка опорочить участников АТО и сформировать мнение о фашистских или радикально националистических взглядах руководства Украины и части населения. Такой подачей информации население “программируют“ на агрессивное поведение, считают в Нацсовете.

Среди примеров цитат, за которые наказали телеканал, была фраза Елены Лукаш от 31 августа 2018 года о “главном агрессоре на Печерских холмах“ и том, что власть поддерживает войну. “Мы живем в обществе тотального беспредела. Любой человек, который называет себя ветераном АТО, считает, что у него есть индульгенция на убийство“, - заявил также телеведущий Вячеслав Пиховшек.

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1 сентября ведущий Руслан Коцаба назвал командиров АТО “предателями, паркетными алкоголиками, которые тысячами утилизировали солдат в котлах“. 2 сентября уже Евгений Червоненко заявил, что мир не признает Россию агрессором, и нет доказательств, что Россия воюет на Донбассе. 5 сентября телеведущий Андрей Лесик назвал боевые действия на Донбассе “братоубийственной войной“.

Кроме того, Червоненко заявил, что “такие, как Парубий, ударенный на голову, расстреливали в Бабьем Яру“. Михаил Добкин в тот же день, в свою очередь, заявил, что Парубий стал “идеологом убийства людей“ в Одесском доме профсоюзов. 6 сентября Червоненко заявил, что Россия “защищает свои интересы“ в ситуации на Донбассе.

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13 сентября телеведущий Дмитрий Спивак сказал, что Уляну Супрун прислали в Украину “для полного уничтожения“ украинского народа и какой-то спецоперации. Полный список цитат, которые в Нацсовете считают разжигающими ненависть, ведомство приводит по ссылке на “Детектор Медиа“.

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Напомним, ранее сообщалось, что политическая реклама на телевидении обойдется кандидатам в президенты в тысячи грн в секунду.