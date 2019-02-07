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В Киеве полиция "накрыла" интернет-порностудию

Комментариев: 10
В четырехэтажном доме 20 девушек работали в три смены в режиме онлайн. Помещения были оборудованы специальной техникой, осветительными приборами и мебелью.
В студии работали 20 девушек
В студии работали 20 девушек
kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители в столице пресекли деятельность интернет-порностудии, в которой работали 20 девушек.

Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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По данным полиции, 31-летний киевлянин арендовал четырехэтажный дом, где устроил интернет-порностудию, оборудовав ее специальной техникой: осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и специальной мебелью.

После сбора сведений о деятельности студии полицейские пришли с обыском в саму студию, а также по месту жительства организатора и месту проведения кастинга.

“Местный житель привлек к своему бизнесу двух мужчин - администраторов, которые организовывали и контролировали работу веб-моделей. Кроме того, в состав преступной группы входило женщина, которая вербовала девушек и проводила с ними собеседования “, - говорится в сообщении.

Всего к предоставлению интимных услуг злоумышленники привлекли двадцать девушек, которые работали в три смены в режиме онлайн и получали за свою работу 40% от общей прибыли.

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Пять участников преступной группы задержаны, им объявлено о подозрении. Суд избрал им меры пресечения: организатору - в виде домашнего ареста, а другим - личное обязательство. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в суд направили обвинительный акт в отношении иностранца, гражданина Турции, которого подозревают в организации борделя и вербовке несовершеннолетних девушек в проститутки.  

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Теги: Киев, видео, фото, задержание, порностудия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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navigator2    07.02.2019, 18:31
Оценка:  0
navigator2
і до речі 40% це ще більш меньш, взагалі повинно бути 80-90
realЛунев    07.02.2019, 18:28
Оценка:  +2
realЛунев
Если это преступление - покажите пострадавшую сторону)
Брат_Алекс    07.02.2019, 18:27
Оценка:  +3
Брат_Алекс
И кто от их "преступления" пострадал?
navigator2    07.02.2019, 18:29
Оценка:  +1
navigator2
100% всі залишилися задоволенними
LatAlliensSuck    07.02.2019, 18:13
Оценка:  0
LatAlliensSuck
Да зaeбали уже! Что не так с порноиндустрией? Во всем мире люди работают абсолютно легально, только в это eбaнутой стране нужна ментовская "крыша"...
drozdikus    07.02.2019, 18:16
Оценка:  +1
drozdikus
тебя не возьмут) твой удел под разными никами писать... на больше ты не способно)
fimatut    07.02.2019, 18:04
Оценка:  +2
fimatut
40 % это хорошо но не от прибыли , а от обслуженного клиента А то там . что то. где то не срослось А износ основных фондов налицо.....И должно приравниваться к интиктуальной собственности с учетом ТТХ вес рост (3 ---5) объем......
designandrey65    07.02.2019, 17:48
Оценка:  +4
designandrey65
Да легализуйте уже проституцию и оружие, ведь в европу лезем... а там все это узаконенно.
designandrey65    07.02.2019, 17:49
Оценка:  +1
designandrey65
о .. и о наркотиках в свободной продаже забыл
navigator2    07.02.2019, 18:30
Оценка:  -2
navigator2
наркота це погано, так же як і педрізм
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