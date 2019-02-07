В Киеве полиция "накрыла" интернет-порностудию

В четырехэтажном доме 20 девушек работали в три смены в режиме онлайн. Помещения были оборудованы специальной техникой, осветительными приборами и мебелью.

Правоохранители в столице пресекли деятельность интернет-порностудии, в которой работали 20 девушек.

Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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По данным полиции, 31-летний киевлянин арендовал четырехэтажный дом, где устроил интернет-порностудию, оборудовав ее специальной техникой: осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и специальной мебелью.

После сбора сведений о деятельности студии полицейские пришли с обыском в саму студию, а также по месту жительства организатора и месту проведения кастинга.

“Местный житель привлек к своему бизнесу двух мужчин - администраторов, которые организовывали и контролировали работу веб-моделей. Кроме того, в состав преступной группы входило женщина, которая вербовала девушек и проводила с ними собеседования “, - говорится в сообщении.

Всего к предоставлению интимных услуг злоумышленники привлекли двадцать девушек, которые работали в три смены в режиме онлайн и получали за свою работу 40% от общей прибыли.

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Пять участников преступной группы задержаны, им объявлено о подозрении. Суд избрал им меры пресечения: организатору - в виде домашнего ареста, а другим - личное обязательство. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в суд направили обвинительный акт в отношении иностранца, гражданина Турции, которого подозревают в организации борделя и вербовке несовершеннолетних девушек в проститутки.