Укрзализныця: стоимость билетов нужно поднять вдвое

В 2019 году цены на билеты вырастут еще на 25%.

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Укрзализныця может вдвое поднять тарифы на железнодорожные перевозки, в том числе тариф на перевозку багажа - почти в три с половиной раза.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Укразализныци.

“Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложено в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 год и предусмотрено в размере 25%. Укрзализныця готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%“, - говорится в сообщении.

Нынешние цены на перевозки, по данным перевозчика, вдвое ниже себестоимости перевозок.

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Напомним, пользование комплектом постельного белья, покупка чая, кофе и питьевой воды повысились в стоимости с 15 января 2019 года