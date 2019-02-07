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Укрзализныця: стоимость билетов нужно поднять вдвое

Комментариев: 4
В 2019 году цены на билеты вырастут еще на 25%.
Укрзализныця готовит предложение в Министерство инфраструктуры
Укрзализныця готовит предложение в Министерство инфраструктуры
telegraf.com.ua

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Укрзализныця может вдвое поднять тарифы на железнодорожные перевозки, в том числе тариф на перевозку багажа - почти в три с половиной раза.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Укразализныци.

“Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложено в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 год и предусмотрено в размере 25%. Укрзализныця готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%“, - говорится в сообщении.

Нынешние цены на перевозки, по данным перевозчика, вдвое ниже себестоимости перевозок.

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Напомним, пользование комплектом постельного белья, покупка чая, кофе и питьевой воды повысились в стоимости с 15 января 2019 года

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Теги: цены, жд, Укрзализниця, проезд
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Комментариев (4)
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ЗаУкраину    07.02.2019, 18:37
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Вдвое? Малавато будет. Баранов нужно стричь под ноль. Они еще и поблагодарят.
Глод    07.02.2019, 18:20
Оценка:  +1
Глод
Все делается для того, чтобы выгоднее было летать или ездить автотранспортом. УЗ банкротят.
Boxerogos    07.02.2019, 18:15
Оценка:  +3
Boxerogos
Вдвое?Это несеръёзно!Впятеро поднимите.И скажите что только эта стоимость позволит избежать банкротства и выиграть в войне с Россией.Наше безропотное стадо проглотит это всё абсолютно смиренно и покорно.Недаром это стадо вымирает стахановскими темпами.Это карма.
ТТ69    07.02.2019, 18:04
Оценка:  +3
ТТ69
Скоро дешевле будет свой тепловоз купить.....
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