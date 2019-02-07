Мэру Днепра не понравилось "придуманное слово" для названия области

Городской голова уверен, что у парламентариев не получится переименовать область в Сичеславскую.

Мэру Днепра Борису Филатову не понравилось новое название для Днепропетровской области, за которое в четверг, 7 февраля, проголосовал парламент.

"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал он в Facebook.

При этом огородской голова отметил, что уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Как сообщалось, Рада направила в Конституционный суд депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины в отношении переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Ранее стало известно, что Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

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