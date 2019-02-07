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Мэру Днепра не понравилось "придуманное слово" для названия области

Комментариев: 5
Городской голова уверен, что у парламентариев не получится переименовать область в Сичеславскую.
Филатов против образования Сичеславской области
Филатов против образования Сичеславской области
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Мэру Днепра Борису Филатову не понравилось новое название для Днепропетровской области, за которое в четверг, 7 февраля, проголосовал парламент. 

"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал он в Facebook.

При этом огородской голова отметил, что уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Как сообщалось, Рада направила в Конституционный суд депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины в отношении переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Ранее стало известно, что Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

 

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Теги: Рада, Днепропетровская область, Борис Филатов, переименование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ТТ69    07.02.2019, 18:24
Оценка:  +3
ТТ69
Половина верховной рады букву р не выговаривают , поэтому .........
ВосставшийИзБана    07.02.2019, 18:22
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Река Москва, город Москва, область - Московская. Река Харьков, город Харьков, область - Харьковская. Река Днепр, город Днепр, область- Днепровская. Зачем велосипед изобретать?
drozdikus    07.02.2019, 18:31
Оценка:  0
drozdikus
не ты ли с...ука голосовала за ныненишних жри м..удак (не при чем))
chytan    07.02.2019, 18:45
Оценка:  -1
chytan
Місто Ужгород, а область Закарпатська !!! А ще місто Луцьк Волинська обл. !!!
Vesna_Krasna2    07.02.2019, 18:11
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Сичеславская как изпальцавысосанная.
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