Прокуроры требуют ареста британского счета Насирова на $300 тысяч

Сам экс-глава ГФС обещает объяснить, почему его счет то появляется, то исчезает из деклараций.

Насиров говорит, что все данные по счету в Британии его защита предоставит на следующем заседании facebook.com/rmnukr

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Детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили у экс-главы ГФС и кандидата в президенты Романа Насирова счет в Великобритании на сумму в $300 тысяч. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

Такие данные были озвучены на заседании Шевченковского райсуда. “В январе мы получили через НАБУ информацию из Британского агентства противодействия преступности о наличии счета со средствами в Interactive Brokers - около $300 тысяч“, - рассказал прокурор Андрей Перов.

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Согласно информации агентства, этот счет Насиров дердит уже около трех лет, добавил прокурор. Надо учесть, что в декларации Насирова как кандидата в президенты за 2017 год действительно указаны эти средства.

Однако в декларации, которую Насиров подавал в феврале 2018 года как председатель ГФС, информации об этом счете нет, как и в декларации за 2016 год, уточняют правоохранители.

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“Как мы выясняем сейчас, вопрос о счете был внесен мной в электронную декларацию. Счет был открыт где-то в 2013, 2014 году. Это онлайн-брокерский счет. Мы на следующем заседании представим все необходимые данные“, - заверил сам Насиров.

При этом прокурор заявил ходатайство об аресте счета Насирова. Защитники не согласилась и попросили предоставить время на ознакомление. В конце концов суд согласился и перенес рассмотрение ходатайства на 14 февраля.

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Напомним, ранее сообщалось, что Роман Насиров просил выпустить его из страны, чтобы поучаствовать в экономическом форуме в Давосе в качестве кандидата в президенты. Однако политик не показал приглашения на форум, и ему отказали.