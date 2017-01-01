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Парубий задержал депутатов и в прямом эфире подписал закон о ЕС и НАТО

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Спикер заверил, что незамедлительно отправит документ на подпись президенту Петру Порошенко.
Парубий подписал закон о курсе Украины на ЕС и НАТО
Парубий подписал закон о курсе Украины на ЕС и НАТО
EPA/UPG

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Спикер Андрей Парубий задержал заседание парламента на пару минут и в прямом эфире подписал закон о внесении в Конституцию курса на вступление в ЕС и НАТО. 

Спикер также зачитал депутатам регламентного комитета о том, что законопроекты об изменениях в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре, и потому их нельзя отменить обычными постановлениями парламента.

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“Сейчас производятся попытки внести постановление об отмене законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Но нам разъяснили, что такие законы принимаются по отдельной процедуре и не предусматривают возможности отмены через постановления“, - подчеркнул он.

“Это то, о чем мы мечтали годами. Поэтому я прямо сейчас подписываю закон и безотлагательно отправляю его на подпись президенту“, - добавил Парубий и подписал документ.

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Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада закрепила в Конституции стратегический курс на вступление Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, парламент принял постановление об обращении к НАТО в призывом начать формальные переговоры о вступлении Украины в Альянс уже на юбилейном саммите организации в декабре этого года.

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Теги: Рада, НАТО, ЕС, Парубий, закон, Конституция, членство
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