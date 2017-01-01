В Бердянске двое хакеров продавали конфиденциальные данные

Хакеры запускали вирусную программу, которая похищала ключи от "электронных кошельков" пользователей и пароли от почтовых ящиков. Позже на закрытых форумах продавали информацию по цене от 50 до 600 долларов.

Сотрудники Приднепровского управления киберполиции и Службы безопасности Украины задержали двоих жителей Запорожской области по подозрению в распространении вируса, с помощью которого они воровали и продавали конфиденциальную информацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления киберполиции.

По данным ведомства, 33-летнего и 18-летнего мужчин подозревают в том, что они с помощью спам-рассылки и размещения инфицированных файлов на открытых ресурсах для загрузки распространяли вирусную программу типа Stealer - похититель.

Запуская эти файлы пользователи автоматически устанавливали на свои устройства вирусную программу, которая похищала ключи от "электронных кошельков" пользователей и пароли от почтовых ящиков.

В дальнейшем подозреваемые продавали эту информацию на закрытых хакерских форумах по цене от 50 до 600 долларов.

Во время обысков по месту жительства мужчин изъяли ноутбук с вирусом, а также другие носители информации и средства связи.

Следователи Бердянского отдела полиции по данному факту начали уголовные расследования по признакам ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ч. 2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Сети нашли 700 млн почтовых адресов и паролей. Перед этим в Facebook сообщили об утечке фото около семи миллионов пользователей. Также сообщалось, что в Google заявили об утечке данных 52 млн пользователей из-за ошибки.

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