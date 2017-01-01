За невмешательство в прием иностранных студентов один из руководителей университета получил два автомобиля BMW.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении крупных взяток должностных лиц Донецкого национального медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 7 февраля.

"Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы. В случае отказа злоумышленники угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет", – говорится в сообщении.

Так, оперативники задокументировали факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки BMW общей стоимостью более 100 тысяч долларов за невмешательство в прием студентов.

Во время обысков в Краматорске и Кропивницком, где расположены филиалы медуниверситета, правоохранители обнаружили противоправно полученные должностным лицом автомобили, на которые уже наложен арест.

Ректору Донецкого медуниверситета объявлено о подозрении по статье о получении взятки (ч.4 ст.368 УК Украины), представителю фирмы – о предложении взятки (ч.1 ст.369 УК Украины).

"Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме", – отметили в СБУ.

Cмотрите фотогалерею: В Донецком медуниверситете брали взятки автомобилями – СБУ

Ранее в Киеве на взятке в $34 тысячи задержали начальника райотдела полиции. Полицейский чиновник требовал взятку с предпринимателя за организацию должного рассмотрения заявления о краже денег.

Также сообщалось, что за первый месяц 2019 года в Украине задержали 800 взяточников. Такие данные озвучил генпрокурор Юрий Луценко.

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