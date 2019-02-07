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Украина и ЕС обсудили отмену запрета на вывоз леса

Комментариев: 2
Спор о моратории на импорт украинского леса-кругляка продолжается несколько лет. ЕС требует снять запрет.
ЕС пытается убедить Киев отменить запрет на вывоз леса
ЕС пытается убедить Киев отменить запрет на вывоз леса
Знайдено в Україні

Украина и Еврокомиссия провели консультации по отмене моратория на экспорт леса-кругляка.
Об этом сообщила советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа, сообщиют Украиїнські Новини.

Содержание консультаций является конфиденциальным по соглашению сторон. "Украинская сторона предоставила ЕС всю запрашиваемую информацию", - сказала она.

На данный момент ЕС может подать запрос о создании арбитражной группы (согласно ст. 306 Соглашения об ассоциации) или не продлевать спор.

Напомним, весной 2015 года Верховная Рада приняла законопроект, которым на 10 лет запретила экспорт необработанных лесоматериалов: древесных пород (кроме сосны) - с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

Дискуссия между с ЕС касается того, что указанные действия украинской стороны были осуществлены с нарушением процедур, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС (статья 35 Ограничения экспорта или импорта).

Данная статья предусматривает, что ни одна из сторон не должна вводить или сохранять в силе любые запреты, ограничения или мероприятия эквивалентного действия в отношении импорта любого товара другой стороны или экспорта любого товара, предназначенного для территории другой стороны.

Также в целом удержание от ограничений в торговле было предусмотрено и на время действия меморандума о получении предварительной программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Напомним, в декабре на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС Украину призвывали снять мораторий на экспорт необработанной древесины.

Отметим, несмотря на запрет, украинский лес продолжают вывозить в ЕС. Так, за три квартала 2018 года было экспортировано 1,57 млн тонн топливной древесины на 115,7 млн долларов.

 

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Теги: Украина, ЕС, лес, Еврокомиссия, Соглашение об ассоциации, древесина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    07.02.2019, 19:02
Оценка:  0
Boxerogos
Хахахахахахахаха!Лес-кругляк вот уже четвёртый год вывозится на Запад под видом дров.А они про мораторий какой-то кудахтают.)))))))))))
VSHIVANKA    07.02.2019, 18:46
Оценка:  0
VSHIVANKA
А КАК ВЫ ХОТЕЛИ ?!
КТО ДЕВУШКУ УЖИНАЕТ , ТОТ ЕЁ И ТАНЦУЕТ ....)))))
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