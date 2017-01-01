Перестрелка в Княжичах: с подозреваемого сняли все обязательства

Суд отменил все обязательства, возложенные на главного подозреваемого - начальника уголовного розыска Нацполиции в Киеве Леонида Куряту.

Печерский районный суд столицы отменил все обязательства, возложенные на бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, подозреваемого в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области. Об этом говорится в материалах суда.

Указано, что в конце января суд рассмотрел ходатайство прокурора о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемого. После сообщения о подозрении в августе 2017 года Курята находился под домашним арестом и обязан был носить электронный браслет слежения.

Постепенно все эти обязательства были отменены судом.Последнее обязательство - сообщать о своем местонахождении - истекло 29 января, и суд отказался его продлевать.

Суд решил, что на данный момент отсутствуют риски побега подсудимого, уничтожения им доказательств или давления на свидетелей по делу о перестрелке в Княжичах. Суд отметил, что тяжесть инкриминируемого преступления не может быть основанием для продления меры пресечения подозреваемому.

Напомним, в результате перестрелки в Княжичах 4 декабря 2016 года погибли пять правоохранителей. После трагедии были уволены восемь человек.

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