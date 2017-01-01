ЦИК отказал Савченко и Олейнику в регистрации и добавил кандидата
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Центризбирком на вечернем заседании отказался зарегистрировать четверых человек кандидатами в президенты. Об этом сообщает гражданская сеть “Опора“.
В частности, отказали в регистрации Дмитрию Павличенко, Надежде Савченко, Владимиру Олейнику и Владимиру Кононенко. Причины отказа гражданская сеть не уточняет, однако известно, что Надежда Савченко не внесла залог в 2,5 млн, необходимый для регистрации.
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Кроме того, активисты добавляют, что документы, предоставленные представителем Владимира Олейника, будут направлены в полицию для проверки.
Решение от всем отказам было принято единогласно. Кроме того, ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты. Им стал политтехнолог Владимир Петров. “Решение принято 14 голосами. Двое членов Комиссии воздержались“, - говорится в сообщении гражданской сети.
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Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 42 кандидатов в президенты. Сейчас список выглядит таким образом:
- Балашов Геннадий Викторович
- Бессмертный Роман Петрович
- Богомолец Ольга Вадимовна
- Богословская Инна Германовна
- Бойко Юрий Анатольевич
- Бондарь Виктор Васильевич
- Ващенко Александр Михайлович
- Вилкул Александр Юрьевич
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- Габер Николай Александрович
- Гриценко Анатолий Степанович
- Данилюк Александр Владимирович
- Деревянко Юрий Богданович
- Добродомов Дмитрий Евгеньевич
- Журавлев Василий Николаевич
- Зеленский Владимир Александрович
- Каплин Сергей Николаевич
- Кармазин Юрий Анатолиевич
- Кива Илья Владимирович
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- Корнацкий Аркадий Алексеевич
- Кошулинский Руслан Владимирович
- Кривенко Виктор Николаевич
- Кривонос Сергей Григорьевич
- Куприй Виталий Николаевич
- Литвиненко Юлия Леонидовна
- Ляшко Олег Валерьевич
- Новак Андрей Яремович
- Мороз Александр Александрович
- Мураев Евгений Владимирович
- Наливайченко Валентин Александрович
- Насиров Роман Михайлович
- Носенко Сергей Михайлович
- Петров Владимир
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- Порошенко Петр Алексеевич
- Рыгованов Руслан Александрович
- Садовый Андрей Иванович
- Скоцик Виталий Евстафьевич
- Смешко Игорь Петрович
- Тарута Сергей Алексеевич
- Тимошенко Юлия Владимировна
- Тимошенко Юрий Владимирович
- Шевченко Александр Леонидович
- Шевченко Игорь Анатольевич
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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал кандидатом действующего президента Петра Порошенко.