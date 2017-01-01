ЦИК отказал Савченко и Олейнику в регистрации и добавил кандидата

Предоставленные Олейником документы передадут в полицию, а 42 кандидатом в президенты стал политтехнолог Владимир Петров.

ЦИК отказал в регистрации четверым и принял одного кандидата facebook.com/UACEC

Читай также: ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов: список вырос до 41

Центризбирком на вечернем заседании отказался зарегистрировать четверых человек кандидатами в президенты. Об этом сообщает гражданская сеть “Опора“.

В частности, отказали в регистрации Дмитрию Павличенко, Надежде Савченко, Владимиру Олейнику и Владимиру Кононенко. Причины отказа гражданская сеть не уточняет, однако известно, что Надежда Савченко не внесла залог в 2,5 млн, необходимый для регистрации.

Читай также: Рада запретила российских наблюдателей на украинских выборах

Кроме того, активисты добавляют, что документы, предоставленные представителем Владимира Олейника, будут направлены в полицию для проверки.

Решение от всем отказам было принято единогласно. Кроме того, ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты. Им стал политтехнолог Владимир Петров. “Решение принято 14 голосами. Двое членов Комиссии воздержались“, - говорится в сообщении гражданской сети.

Читай также: Аваков рассказал, сколько кандидатов в президенты попросили у него охрану

Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 42 кандидатов в президенты. Сейчас список выглядит таким образом:

Балашов Геннадий Викторович

Бессмертный Роман Петрович

Богомолец Ольга Вадимовна

Богословская Инна Германовна

Бойко Юрий Анатольевич

Бондарь Виктор Васильевич

Ващенко Александр Михайлович

Вилкул Александр Юрьевич

Читай также: Симоненко судится с ЦИК из-за отказа сделать его кандидатом от КПУ

Габер Николай Александрович

Гриценко Анатолий Степанович

Данилюк Александр Владимирович

Деревянко Юрий Богданович

Добродомов Дмитрий Евгеньевич

Журавлев Василий Николаевич

Зеленский Владимир Александрович

Каплин Сергей Николаевич

Кармазин Юрий Анатолиевич

Кива Илья Владимирович

Читай также: Число кандидатов в президенты установило “антирекорд“

Корнацкий Аркадий Алексеевич

Кошулинский Руслан Владимирович

Кривенко Виктор Николаевич

Кривонос Сергей Григорьевич

Куприй Виталий Николаевич

Литвиненко Юлия Леонидовна

Ляшко Олег Валерьевич

Новак Андрей Яремович

Мороз Александр Александрович

Мураев Евгений Владимирович

Наливайченко Валентин Александрович

Насиров Роман Михайлович

Носенко Сергей Михайлович

Петров Владимир

Читай также: За четыре года число избирателей уменьшилось почти на миллион

Порошенко Петр Алексеевич

Рыгованов Руслан Александрович

Садовый Андрей Иванович

Скоцик Виталий Евстафьевич

Смешко Игорь Петрович

Тарута Сергей Алексеевич

Тимошенко Юлия Владимировна

Тимошенко Юрий Владимирович

Шевченко Александр Леонидович

Шевченко Игорь Анатольевич

Читай также: Порошенко успел подать документы в ЦИК

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал кандидатом действующего президента Петра Порошенко.