Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК отказал Савченко и Олейнику в регистрации и добавил кандидата

Комментариев: 0
Предоставленные Олейником документы передадут в полицию, а 42 кандидатом в президенты стал политтехнолог Владимир Петров.
ЦИК отказал в регистрации четверым и принял одного кандидата
ЦИК отказал в регистрации четверым и принял одного кандидата
facebook.com/UACEC

Читай также: ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов: список вырос до 41

Центризбирком на вечернем заседании отказался зарегистрировать четверых человек кандидатами в президенты. Об этом сообщает гражданская сеть “Опора“.

В частности, отказали в регистрации Дмитрию Павличенко, Надежде Савченко, Владимиру Олейнику и Владимиру Кононенко. Причины отказа гражданская сеть не уточняет, однако известно, что Надежда Савченко не внесла залог в 2,5 млн, необходимый для регистрации.

Читай также: Рада запретила российских наблюдателей на украинских выборах

Кроме того, активисты добавляют, что документы, предоставленные представителем Владимира Олейника, будут направлены в полицию для проверки. 

Решение от всем отказам было принято единогласно. Кроме того, ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты. Им стал политтехнолог Владимир Петров. “Решение принято 14 голосами. Двое членов Комиссии воздержались“, - говорится в сообщении гражданской сети.

Читай также: Аваков рассказал, сколько кандидатов в президенты попросили у него охрану

Таким образом, ЦИК зарегистрировал уже 42 кандидатов в президенты. Сейчас список выглядит таким образом:

  • Балашов Геннадий Викторович 
  • Бессмертный Роман Петрович 
  • Богомолец Ольга Вадимовна 
  • Богословская Инна Германовна 
  • Бойко Юрий Анатольевич 
  • Бондарь Виктор Васильевич 
  • Ващенко Александр Михайлович
  • Вилкул Александр Юрьевич 

Читай также: Симоненко судится с ЦИК из-за отказа сделать его кандидатом от КПУ

  • Габер Николай Александрович 
  • Гриценко Анатолий Степанович 
  • Данилюк Александр Владимирович 
  • Деревянко Юрий Богданович 
  • Добродомов Дмитрий Евгеньевич 
  • Журавлев Василий Николаевич 
  • Зеленский Владимир Александрович 
  • Каплин Сергей Николаевич 
  • Кармазин Юрий Анатолиевич
  • Кива Илья Владимирович 

Читай также: Число кандидатов в президенты установило “антирекорд“

  • Корнацкий Аркадий Алексеевич 
  • Кошулинский Руслан Владимирович 
  • Кривенко Виктор Николаевич 
  • Кривонос Сергей Григорьевич 
  • Куприй Виталий Николаевич 
  • Литвиненко Юлия Леонидовна
  • Ляшко Олег Валерьевич 
  • Новак Андрей Яремович 
  • Мороз Александр Александрович 
  • Мураев Евгений Владимирович 
  • Наливайченко Валентин Александрович 
  • Насиров Роман Михайлович 
  • Носенко Сергей Михайлович 
  • Петров Владимир

Читай также: За четыре года число избирателей уменьшилось почти на миллион

  • Порошенко Петр Алексеевич
  • Рыгованов Руслан Александрович 
  • Садовый Андрей Иванович 
  • Скоцик Виталий Евстафьевич 
  • Смешко Игорь Петрович 
  • Тарута Сергей Алексеевич 
  • Тимошенко Юлия Владимировна 
  • Тимошенко Юрий Владимирович 
  • Шевченко Александр Леонидович 
  • Шевченко Игорь Анатольевич

Читай также: Порошенко успел подать документы в ЦИК

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал кандидатом действующего президента Петра Порошенко.

Поделись:
Теги: Савченко, Олейник, выборы президента, регистрация, кандидаты, ЦИК
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь