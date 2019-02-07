Дело Вороненкова: в РФ убили фигуранта производства

Задержанные Александр Сошников и Владимир Тайманкин признались, что похищенного уже нет в живых, а также указали примерное место, где спрятано тело.

Похитители украинского криминального авторитета Юрия Василенко, который проходил по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве, признались в том, что похищенный мертв. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает издание Росбалт.

По словам источника издания, поначалу Александр Сошников и Владимир Тайманкин заявляли на допросах, что ничего не знают о судьбе Василенко. Однако недавно задержанные признались, что похищенного уже нет в живых, а также указали примерное место, где спрятано тело.

Поскольку от него избавлялись в темноте в лесистой местности, Сошников и Тайманкин смогли лишь приблизительно сказать, где находится захоронение. Сотрудники правоохранительных органов надеются обнаружить останки Василенко до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане со стрельбой похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко, которого считают главным фигурантом дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ. Позже в России полиция задержала одного из трех подозреваемых в похищении в Москве Василенко.

Напомним, Денис Вороненкова был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и вскоре скончался в больнице.

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