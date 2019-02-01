В Украине традиционно платят агитаторам и членам комиссий на выборах, – СМИ

В последнее время в украинском информационном пространстве значительно активизировалась тема подкупа избирателей. Однако с этим вопросом на самом деле все не так однозначно, так как такая практика является традиционной для Украины, говорится в материале материале “Скандалы с “подкупом избирателей“: история и современность“ сайта “КП в Украине“.

“Лидеры президентской гонки наперебой обвиняют друг друга в подготовке различных схем скупки голосов. В “Батькивщине“ обвиняют штаб президента Петра Порошенко, в его парламентской фракции – соратников Юлии Тимошенко. Юрий Бойко, Владимир Зеленский и другие кандидаты и их представители также не отстают в этом вопросе. Пожалуй, это первые в истории Украины выборы, когда информация о скупках голосов распространяется столь широко и активно. Однако – действительно ли ничего подобного раньше не практиковалось?“ – задались вопросом в kp.ua

В качестве примера там взяли последние заявления о том, что, дескать, зарплата членам избирательных комиссий от кандидатов и политических сил, которые они представляют, является якобы подкупом.

“Такой подход к материальному поощрению членов избирательных комиссий не является ноу-хау нынешних выборов, он повсеместно применялся и ранее, в частности – во время внеочередных выборов в Верховную Раду в 2014 году“, – пишет издание.

Авторы напоминают: СМИ в то время неоднократно публиковали материалы нейтральной эмоциональной окраски о том, каким образом и сколько можно заработать на выборах – в том числе агитатором и членом избиркома. Люди обсуждали эти вопросы на форумах, делясь полученным опытом, и также не устраивая из этого “зрады“.

“Как видим, ничего нового в системе финансирования своих представителей в избиркомах на этих выборах придумано не было. Это нормальная украинская традиция, даже идейно подкованные украинцы не будут работать без зарплаты. Ни у Порошенко, ни у Тимошенко, ни у Зеленского никто не будет работать бесплатно“, – говорится в статье.

Также там поясняется, почему “скандал“ по поводу “массового подкупа“ членов избиркомов разразился именно сейчас.

“Можно констатировать, что это – не более чем очередная политтехнология. Очевидно, на предыдущих выборах штабы просто не догадывались ее прорабатывать, а может, решили, что сейчас для нее – самое время. В любом случае, такая технология срабатывает максимум один раз. Потому вероятность того, что на последующих выборах мы увидим столь же широкий резонанс по мотивам “скупок голосов“, стремится к нулю“, – резюмирует kp.ua.