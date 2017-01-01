В Днепре перевернулась фура с пивом

Большегруз сначала столкнулся с двумя автомобилями, маршруткой и перевернулся на бок. В результате аварии улицу залило пивом.

В Днепре фура, груженная бутылками с пивом, после столкновения с автомобилем Таврия и маршруткой, перевернулась на бок, сообщает Информатор в чертерг, 7 февраля.

По предварительной информации, большегруз сначала столкнулся с Таврией. Позже по пути движения он не разминулся с маршруткой. Затем фура задела Ford, который из-за столкновения "вылетел" на газон. Ниже по улице автомобиль перевернулся - и все содержимое кузова полилось по проезжей части.

В результате аварии, пострадала женщина - пассажир маршрутки. Ее доставили в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки и перелом ребер. На место прибыли несколько карет скорой помощи.

На данный момент известно, что, вероятно, у фуры отказали тормоза.

Ранее во Львовской области столкнулись автоцистерна и два микроавтобуса. В этой аварии погибли два человека и еще пятеро получили травмы.

А на подъезде к КПВВ Марьинка в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet. В этой аварии погибли шесть человек и еще трое пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet