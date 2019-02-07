Полиция отправила на экспертизу изъятое вещество весом около 400 граммов. Возбуждено уголовное дело.

Банка с салом и наркотиками Нацполиция Украины

В Харькове на станции Основа задержали мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 7 февраля.

"Во время патрулирования на одном из автовокзалов города полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины вещество растительного происхождения, внешне похожее на канабис. Находчивый мужчина расфасовал наркосредство в пакеты и спрятал в трехлитровой банке с салом", – говорится в сообщении.

Изъятое вещество весом около 400 граммов направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное дело по статье о незаконном производстве и их хранении наркотиков (ч.1 ст.309 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове нашли наркотики в банке с салом

Напомним, СБУ изъяла в Полтавской области крупнейшую в истории Украины партию метадона, которую оценили в 35 млн гривен.

Ранее в Днепропетровской области разоблачили организованную группировку по сбыту наркотиков, которую возглавлял сотрудник местного отдела полиции.

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