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В Харькове нашли наркотики в банке с салом

Комментариев: 5
Полиция отправила на экспертизу изъятое вещество весом около 400 граммов. Возбуждено уголовное дело.
Банка с салом и наркотиками
Банка с салом и наркотиками
Нацполиция Украины

В Харькове на станции Основа задержали мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 7 февраля.

"Во время патрулирования на одном из автовокзалов города полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины вещество растительного происхождения, внешне похожее на канабис. Находчивый мужчина расфасовал наркосредство в пакеты и спрятал в трехлитровой банке с салом", – говорится в сообщении.

Изъятое вещество весом около 400 граммов направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное дело по статье о незаконном производстве и их хранении наркотиков (ч.1 ст.309 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове нашли наркотики в банке с салом

Напомним, СБУ изъяла в Полтавской области крупнейшую в истории Украины партию метадона, которую оценили в 35 млн гривен.

Ранее в Днепропетровской области разоблачили организованную группировку по сбыту наркотиков, которую возглавлял сотрудник местного отдела полиции.

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Теги: наркотики, Харьков, марихуана, фото, сало, полиция, наркоторговля, канабис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    07.02.2019, 21:39
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну так сало - это наш наркотик.
Эриг    07.02.2019, 21:42
Оценка:  +1
Эриг
сало шо з кокосом зависало
Эриг    07.02.2019, 21:50
Оценка:  0
Эриг
Что такое грамм сала? Чисто понюхать и все...
ANDREICH    07.02.2019, 21:24
Оценка:  +1
ANDREICH
так супрун же дозволила курить ганджубас
Эриг    07.02.2019, 21:43
Оценка:  0
Эриг
когда дозволят, тогда поговорим, а так пустой треп
Эриг    07.02.2019, 21:17
Оценка:  +1
Эриг
Шикарно
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