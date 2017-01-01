В Славянске загорелась электричка
Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.
В Донецкой области загорелся электропоезд Славянск – Близнецы, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.
Инцидент произошел днем в четверг, 7 февраля. Как сообщили спасатели. Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.
Пожар ликвидировали 31 человек личного состава и шесть единиц техники.
Cмотрите фотогалерею: В Славянске загорелась электричка
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Также сообщалось, что в результате пожара в супермаркете в Бориспольском районе Киевской области дотла сгорели 12 квартир.
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