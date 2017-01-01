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В Славянске загорелась электричка

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Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.
Пожар в электричке в Славянске
Пожар в электричке в Славянске
dn.dsns.gov.ua

В Донецкой области загорелся электропоезд Славянск – Близнецы, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Инцидент произошел днем в четверг, 7 февраля. Как сообщили спасатели. Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.

Пожар ликвидировали 31 человек личного состава и шесть единиц техники.

Cмотрите фотогалерею: В Славянске загорелась электричка

Ранее в Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар на складах стройматериалов.

Также сообщалось, что в результате пожара в супермаркете в Бориспольском районе Киевской области дотла сгорели 12 квартир.

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Теги: пожар, Донецкая область, Славянск, электричка
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Источник: korrespondent.net

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