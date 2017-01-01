В Славянске загорелась электричка

Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.

Пожар в электричке в Славянске dn.dsns.gov.ua

В Донецкой области загорелся электропоезд Славянск – Близнецы, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Инцидент произошел днем в четверг, 7 февраля. Как сообщили спасатели. Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.

Пожар ликвидировали 31 человек личного состава и шесть единиц техники.