ЕС и НАТО в Конституции. Пиар перед выборами или стратегия?

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО. Что это означает, разбирался Корреспондент.net.

Верховная Рада внесла изменения в Конституцию. Теперь о внеблоковости Ураины можно только вспоминать, в Основном Законе закреплен вполне конкретный внешнеполитический ориентир нашей страны – на Запад.

Одни говорят, что это всего лишь красивый лозунг перед выборами, который ничего реально не значит. Другие, что это исторический выбор и важнейшее решение.

Корреспондент.net собрал аргументы обоих сторон.

Решение

За внесение изменений в Конституцию проголосовали 334 депутата, а принятие решения встретили аплодисментами.

"Это необратимость нашего европейского выбора, это начало настоящей евроинтеграции. Украина будет в ЕС и НАТО", - заявил после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Президент Петр Порошенко также присутствовал на голосовании, и назвал 7 февраля историческим днем.

"Сегодня исторический день, когда в Конституции будет закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в ЕС и НАТО. НАТО – это о безопасности, не только о военной, а и о безопасности гражданина, безопасности на улицах, верховенстве права. Сейчас в Кремле очень внимательно наблюдают за действиями Верховной Рады. Не дождетесь – не будет у вас радости. И Верховная Рада сегодня продемонстрирует единство, которое демонстрирует последние 4 года", - сказал Порошенко.

Согласно пояснительной записке, закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО будет "мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО".

Отмечается, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не требует проведения всеукраинского референдума.

Нардепы дополнили преамбулу Конституции словами о подтверждении "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины", а статьи Основного закона словами, что к полномочиям президента, Верховной Рады Кабмина относятся также обеспечение реализации курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Реакция

Структуры, в которые мы так стремимся, отреагировали на решение украинского парламента сдержано.

В НАТО заявили, что признают стремление Украины к членству в Альянсе и подчеркнули необходимость продолжать реформы.

"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является твердой", - заявил представитель НАТО.

При этом в Альянсе не дали оценки самому факту закрепления в Конституции курса на членство в НАТО и ЕС.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в комментарии представителя Альянса.

В Европейском союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Шансов пока мало

Дипломат Богдан Яременко уверен, что пока вступить в НАТО Украине не может, и изменения в Конституции о желании вступить в НАТО не могут повлиять на перемену позиции тех государств, которые не готовы пока рассматривать вопрос о приглашении Украины в альянс.

“Это часть избирательной технологии президента Порошенко, которая не имеет ничего общего с обеспечением интересов Украины в сферах безопасности, обороны и внешней политики. При этом президент, Верховная Рада и Кабмин не выполняют значительную часть официальных обязательств в рамках годовой национальной программы сотрудничества с НАТО”, - подчеркнул эксперт.

Стоит признать, что на данный момент вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Так же, как и вопрос перспективы членства Украины в ЕС.

В ЕС и НАТО постоянно подчеркивают: меньше деклараций, больше конкретных результатов. Выполнение Соглашения об ассоциации, достижения необходимых стандартов НАТО способствовать тому, чтобы претензии государства на членство были более обоснованными.

История

Впервые в Украине заявили о движении в НАТО еще в 2002 году, однако уже летом 2004 года президент Леонид Кучма велел изъять соответствующее положение из Военной доктрины. Приход Виктора Ющенко привел к восстановлению курса в Альянс.

Однако Виктор Янукович, став президентом, объявил о внеблоковости Украины.

Так что скорее стоит продемонстрировать необратимость евроатлантического курса не только словами, но и делами.