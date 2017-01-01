Олег Сирота якобы систематически вымогал по 200-300 долларов у предпринимателей, работавших на территории вокзала.

Начальник железнодорожного вокзала Одессы Олег Сирота задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Сироту взяли прямо в здании вокзала, который сейчас оцеплен полицией. Внутри ведутся следственные действия.

"Он систематически вымогал и брал по 200-300 долларов США у предпринимателей, работавших на территории вокзала. Занимается им областная прокуратура, управление защиты экономики и следствие ГУНП", – отметил собеседник.

Издание пишет, что когда мэром Одессы был Эдуард Гурвиц, то Олег Сирота занимал должность главы Малиновской райадминистрации. А при Алексее Костусеве он некоторое время возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе начальник вокзала задержан за взятки – СМИ

Ранее в Киеве на взятке в $34 тысячи задержали начальника райотдела полиции. Полицейский чиновник требовал взятку с предпринимателя за организацию должного рассмотрения заявления о краже денег.

Также сообщалось, что руководство Донецкого медуниверситета брало взятки автомобилями. Ректору вуза объявлено о подозрении.

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