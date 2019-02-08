Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия отправит наблюдателей в Украину - СМИ

Комментариев: 1
Две сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Россияне прилетят для мониторинга выборов в Украине
Россияне прилетят для мониторинга выборов в Украине
 
Граждане РФ, состоящие в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 11 февраля прилетят в Киев для мониторинга предстоящих выборов президента Украины. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщила газета Коммерсант со ссылкой на источники.
 
По информации издания, россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.
 
Отмечается, что кандидатуры Богдановой и Борисовой были выбраны не случайно.
 
"В этом случае на Украину едут, во-первых, женщины, во-вторых, сотрудницы неправительственных организаций, а в-третьих, с четкой целью - участие в международной мониторинговой миссии", - говорится в статье.
 
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями на выборах в Украине в составе миссии БДИПЧ от ОБСЕ.
 
В МИД России решение Рады назвали "торжеством демократии", а в ОБСЕ остались разочарованы запретом и подчеркнули, что он противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками организации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, Наблюдатели, выборы президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    08.02.2019, 06:08
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А КАК ИНАЧЕ , ВЕДЬ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА И БРЮССЕЛЯ ПРИКАЗАЛИ , А ПЕТРУШКА КАК ВЕРНЫЙ ХОЛОП ДОЛЖЕН ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ ГОСПОДИНА ....
СУГС ? )))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь