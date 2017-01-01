Итоги 7 февраля: Курс на ЕС и НАТО, отказ наблюдателям

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Депутаты закрепили в Конституции новый курс Украины и запретили россиянам мониторить выборы: News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Парламент закрепил в Конституции новый курс Украины

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО. Инициативу поддержали 334 народных депутата.

Позже парламент принял обращение к альянсу с призывом формально начать индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки.

НАТО, ЕС и США приветствовали стремления Украины.

Депутаты запретили гражданам РФ быть наблюдателями на выборах

Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями на выборах в Украине, в частности. Инициативу поддержали 232 народных депутата.

В ОБСЕ заявили, что разочарованы решением Украины и подчеркнули, что оно противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками организации.

Париж решил отозвать своего посла в Италии

В МИД Франции решили отозвать для консультаций своего посла в Италии из-за беспрецедентной ситуации, сложившейся в отношениях двух стран.

Отмечается, что причиной действий Парижа стали неоднократные словесные нападки со стороны итальянских министров.

Верховная Рада проголосовала за новое название Днепропетровской области

Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд Украины депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области.

За направление в КС документа о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую проголосовали 240 народных депутатов из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Мэру Днепра не понравилось "придуманное слово" для названия области.

Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты

ЦИК зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом в президенты на выборах в 2019 году. Теперь численность официальных кандидатов достигла 41 человека.

Россия озвучила условия для возобновления ДРСМД

РФ потребовала от США выполнить ряд условий для возобновления действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Москва, в частности, предложила американской стороне уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41 и ударные беспилотники.

В Украине вступил в силу закон о валюте

В Украине начал действовать закон О валюте и валютных операциях, который значительно сократит надзор НБУ.

Теперь Нацбанк не будет контролировать валютные операции на сумму меньше 150 тысяч гривен. Также стала разрешена онлайн-покупка валюты физическими лицами.

Кабмин снизил нормы потребления газа

Для потребителей без счетчиков вступило в силу снижение газовой нормы до 3,3 кубометра на человека.

Также вступило в силу снижение нормы потребления газа для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 18,3 кубометров до 5,39 и для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель с 23,6 кубометров до 10,49.