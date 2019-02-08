Под Харьковом мужчина сломал нос фельдшеру скорой помощи

Мужчина избил фельдшера, потому что "тот долго ехал".

В Балаклейском районе Харьковской области мужчина избил фельдшера за то, что тот долго ехал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читай также: Избил женщину: Помощнику депутата Киевского облсовета дали условный срок

20-летний местный житель вызвал медиков для своей беременной 18-летней сожительницы. Как оказалось, они находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате женщине стало плохо из-за чрезмерного количество выпитого алкоголя.

По словам медиков, они прибыли на вызов за 15 минут. Однако мужчина был убежден, что ехали они долго. Между фельдшером и мужчиной, вызвавшим медиков, возник конфликт, который из словесного перерос в драку.

Вследствие этого 26-летнего фельдшера ударили по лицу. Его госпитализировали с переломанным носом и гематомой глаза. Сейчас он находится в Харьковской областной клинической больнице.

Мужчине, который избил фельдшера, грозит 1 год исправительных работ.

Как сообщалось 14 января, в Севастополе пьяный пациент избил врача.