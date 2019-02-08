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Под Харьковом мужчина сломал нос фельдшеру скорой помощи

Комментариев: 3
Мужчина избил фельдшера, потому что "тот долго ехал".
Мужчина избил врача
Мужчина избил врача
inlviv.in.ua

В Балаклейском районе Харьковской области мужчина избил фельдшера за то, что тот долго ехал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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20-летний местный житель вызвал медиков для своей беременной 18-летней сожительницы. Как оказалось, они находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате женщине стало плохо из-за чрезмерного количество выпитого алкоголя.

По словам медиков, они прибыли на вызов за 15 минут. Однако мужчина был убежден, что ехали они долго. Между фельдшером и мужчиной, вызвавшим медиков, возник конфликт, который из словесного перерос в драку.

Вследствие этого 26-летнего фельдшера ударили по лицу. Его госпитализировали с переломанным носом и гематомой глаза. Сейчас он находится в Харьковской областной клинической больнице.

Мужчине, который избил фельдшера, грозит 1 год исправительных работ.

Как сообщалось 14 января, в Севастополе пьяный пациент избил врача.

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Теги: врач, избил, Харьковская область
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    08.02.2019, 10:04
Оценка:  0
SEMPENTY
А что, за телесные повреждения средней тяжести дают всего год?
GreenPeace!    08.02.2019, 09:57
Оценка:  +2
GreenPeace!
Беременна и бухает..ппц дожились.Наверное,поколение,учиты вая,что пьют и курят,с 15 лет,и сексом занимаются с 14.,деградирует.
GreenPeace!    08.02.2019, 09:58
Оценка:  +1
GreenPeace!
Здоровье гробят с самого детства.
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