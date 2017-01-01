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В НАБУ открыли дело против Гонтаревой и Пасенюка

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Дело было открыто по решению суда, который удовлетворил жалобу народного депутата Виталия Куприя.
Дело касается возмещения из госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на 150 млрд грн
Дело касается возмещения из госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на 150 млрд грн
aif.ua

В Национальном антикоррупционном бюро Украины открыли дело по факту возможной служебной халатности бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело было открыто по решению суда, который удовлетворил жалобу народного депутата Виталия Куприя и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

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Депутат считает, что Гонтарева, Пасенюк, а также генпрокурор Юрий Луценко выполняя ненадлежащим образом свои обязанности, совершили действия относительно возмещения за счет госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на сумму более 150 млрд гривен, что возможно привело к негативным последствиям.

Дело открыто 18 января по статье 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Как сообщила журналистам пресс-служба ICU, ни Пасенюк, ни группа ICU и входящие в нее компании, ни сотрудники группы не являются стороной уголовного производства, инициированного Куприем или кем-либо другим.

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“Более того, Макар Пасенюк никогда не являлся должностным лицом Национального банка Украины или Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Согласно публичному заявлению кандидата в президенты Украины Виталия Куприя, только в прошлом году он направил около четырех тысяч депутатских запросов в различные инстанции на различные темы. Можно только догадываться о целях инициатив народного депутата, в отношении которого, по открытым данным, НАБУ ведет расследование по подозрению в незаконном обогащении за счет составления депутатских запросов в интересах третьих лиц“, - говорится в сообщении пресс-службы.

ICU считает, что инициатива Куприя уголовного расследования может являться частью его предвыборной кампании.

Как сообщалось 24 января, НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах в 2016.

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