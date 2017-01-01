Одесситы протестовали против казино: Блокировали дорогу с аэропорта
В Одессе вечером 7 февраля около 50 протестующих перекрывали движение автотранспорта по улице Центральный аэропорт.
Об этом сообщает Думская.
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“Люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу, требуя от властей обратить внимание на открытие нового казино в их районе“, - говорится в сообщении.
По словам участников акции, в двухэтажном здании рядом со школой и детским садом под вывеской ЛотоМаркет планируется открытие игорного заведения.
“Неподалеку уже работают два таких “Лото“. Там собираются одни наркоманы и разного рода криминальные элементы. Мы не хотим этого рядом с нашими детьми!“ — заявляют протестующие.
Через блокаду пропускали только общественный транспорт и машины экстренных служб. С некоторыми водителями легковушек у протестующих были словесные перепалки.
На место прибыли сотрудники полиции, которые осуществляли отвод транспорта.
В 18:28 на место событий прибыли представители Малиновской райадминистрации. Чиновники пытались уговорить протестующих разблокировать движение и продолжить диалог в кабинете.
В 19:45 7 февраля проезд был разблокирован и машины смогли свободно проезжать.
Как сообщалось 29 ноября, глава компании по производству смартфонов спустил деньги в казино.