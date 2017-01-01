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Обыски: Аграрный фонд подозревают в растрате 240 млн грн

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Следственные действия проводят сотрудники НАБУ.
Сотрудники ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы
Сотрудники ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы
depositphotos.com

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в публичном акционерном обществе Аграрный фонд по делу о растрате руководством компании 240 млн гривен при закупке удобрений.

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

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“Детективы НАБУ в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО Аграрный фонд. Следственное действие санкционировано и проходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами ПАО Аграрный фонд более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах“, - сказано в сообщении.

Указано, что НАБУ обращалось к Аграрному фонду с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования.

Однако служебные лица ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы, поэтому с целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке.

Сообщается, что представители компании сознательно затягивают завершение следственного действия.

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“Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководству ПАО сообщали неоднократно заранее. Тем не менее сотрудников об этом не предупредили и теперь люди ждут на морозе“, - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось 28 ноября, прикарпатские чиновники украли зерна и муки на 15 млн грн.

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Теги: Аграрный фонд, зерно, удобрения, хищения, растрата, НАБУ
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