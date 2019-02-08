УПЦ МП обвиняет ПЦУ в захвате трех храмов на Волыни: "Срезают замки"

Местные жители во главе со старостами и мэрами приходят и занимают помещение храмов, говорят в пресс-службе.

В двух селах и городке на Волыни храмы захватили силой, уверяет УПЦ МП volyn.church.ua

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В УПЦ МП утверждают, что сторонники ПЦУ захватили три их храма на Волыни. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП Волынской области.

В ведомстве рассказали, что первый захват случился 5 февраля в селе Берестяное - сторонники новой церковной структуры во главе с сельским старостой Василием Гусаком срезали замки и захватили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Перед этим они угрожали захватом храма священнику Василию Щуру, так как тот отказывался уходить из Московского патриархата.

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“Меня уговаривали, что у меня здесь семья, дети, чтобы я переходил. В субботу храм опечатали правоохранители и сельский староста, мне дали время до вторника, чтобы я ушел из УПЦ“, - рассказал отец Василий. Он также уверяет, что хотя за переход в селе подписались 400 лиц, многих из них он не видел в храме годами. Около 80 жителей переход не поддержали и теперь ищут новое помещение для богослужений.

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Кроме того, в тот же день активисты ПЦУ срезали замки на дверях Свято-Троицкого собора УПЦ города Берестечко. Священники Московского патриархата зафиксировали на видео все, что происходило, отметили в пресс-службе. Активисты не смогли взломать замок и в итоге на глазах правоохранителей срезали все бензопилой.

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“Первой после инцидента в собор вошла председатель горсовета Валентина Залевская, а работал бензопилой командир местной части МЧС Иван Пашнюк“, - заверили в УПЦ МП.

5 февраля сторонники ПЦУ также захватили Свято-Успенский храм УПЦ села Радомышль. По словам настоятеля храма Владимира Смоляра, двери резал лично землемер сельского совета, а возглавил захват храма сельский голова Владимир Семенюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье осквернили церковь УПЦ МП. Тем временем в Черкасской области священника УПЦ МП обвинили в том, что он отказался отпеть 37-летнего военного АТО.