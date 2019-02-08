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УПЦ МП обвиняет ПЦУ в захвате трех храмов на Волыни: "Срезают замки"

Комментариев: 6
Местные жители во главе со старостами и мэрами приходят и занимают помещение храмов, говорят в пресс-службе.
В двух селах и городке на Волыни храмы захватили силой, уверяет УПЦ МП
В двух селах и городке на Волыни храмы захватили силой, уверяет УПЦ МП
volyn.church.ua

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В УПЦ МП утверждают, что сторонники ПЦУ захватили три их храма на Волыни. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП Волынской области.

В ведомстве рассказали, что первый захват случился 5 февраля в селе Берестяное - сторонники новой церковной структуры во главе с сельским старостой Василием Гусаком срезали замки и захватили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Перед этим они угрожали захватом храма священнику Василию Щуру, так как тот отказывался уходить из Московского патриархата.

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“Меня уговаривали, что у меня здесь семья, дети, чтобы я переходил. В субботу храм опечатали правоохранители и сельский староста, мне дали время до вторника, чтобы я ушел из УПЦ“, - рассказал отец Василий. Он также уверяет, что хотя за переход в селе подписались 400 лиц, многих из них он не видел в храме годами. Около 80 жителей переход не поддержали и теперь ищут новое помещение для богослужений.

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Кроме того, в тот же день активисты ПЦУ срезали замки на дверях Свято-Троицкого собора УПЦ города Берестечко. Священники Московского патриархата зафиксировали на видео все, что происходило, отметили в пресс-службе. Активисты не смогли взломать замок и в итоге на глазах правоохранителей срезали все бензопилой. 

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“Первой после инцидента в собор вошла председатель горсовета Валентина Залевская, а работал бензопилой командир местной части МЧС Иван Пашнюк“, - заверили в УПЦ МП.

5 февраля сторонники ПЦУ также захватили Свято-Успенский храм УПЦ села Радомышль. По словам настоятеля храма Владимира Смоляра, двери резал лично землемер сельского совета, а возглавил захват храма сельский голова Владимир Семенюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье осквернили церковь УПЦ МП. Тем временем в Черкасской области священника УПЦ МП обвинили в том, что он отказался отпеть 37-летнего военного АТО.

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Теги: церковь, Волынь, храмы, ПЦУ, УПЦ МП
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    08.02.2019, 11:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А расскажите как УПЦ МП захватило заповедную землю возле исторического музея. Почему тогда не возмущались?
Boxerogos    08.02.2019, 11:22
Оценка:  -1
Boxerogos
С подобными захватами стоит бороться кардинально:пускать перед своим уходом"красного петуха",а затем уходить.Это будет справедливо.
птицелов    08.02.2019, 11:05
Оценка:  +2
птицелов
а це вам попам за захват і побої українських храмів в криму і на донбасі...все повертається !
Sancho-s    08.02.2019, 11:05
Оценка:  +3
Sancho-s
Что такое УПЦ МП, может МПЦ?
sergei77    08.02.2019, 11:14
Оценка:  -3
sergei77
|хотя за переход в селе подписались 400 лиц, многих из них он не видел в храме годами"

За переход в ПЦУ как раз те кто в церковь ходят дважды в жизни - когда крестятся и когда отпевают. Вы голосуете за переход в другую церковь, а ходить туда собираетесь вообще?
ВосставшийИзБана    08.02.2019, 11:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Когда крестят и отпевают - то обычно не ходят, а носят. В вашу рпц ходить вообще не хотят. А те кто ходят, то только из страха.
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