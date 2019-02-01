Мэра Могилев-Подольского будут судить за взяточничество

Бровко был мэром пограничного Могилев-Подольского в совокупности около 20 лет.

Подозревают, что мэр получил 15 тысяч долларов за выделение 0,3 га земли под застройку facebook.com/Юрій Луценко

Городскому главе Могилева-Подольского Петру Бровко вручили подозрение во взяточничестве.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, не называя имени.

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“15 тысяч долларов за 0,3 га земли под застройку. Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольский подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета“, - написал Луценко.

Стоит отметить, Петр Петрович Бровко (1960 г. р.) был мэром пограничного Могилев-Подольского в совокупности около 20 лет, уточняет УП. Впервые был избран городским главой в 1994 году. Он занимал эту должность по апрель 2006 года. Повторно был избран через одну каденцию – с ноября 2010-го по октябрь 2015 года. На выборах в 2010 году Бровко стал мэром как выдвиженец от Партии регионов, в 2015-м – как самовыдвиженец (набрал 51% голосов).

Как сообщалось 23 января, НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая.