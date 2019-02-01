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Мэра Могилев-Подольского будут судить за взяточничество

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Бровко был мэром пограничного Могилев-Подольского в совокупности около 20 лет.
Подозревают, что мэр получил 15 тысяч долларов за выделение 0,3 га земли под застройку
Подозревают, что мэр получил 15 тысяч долларов за выделение 0,3 га земли под застройку
facebook.com/Юрій Луценко

Городскому главе Могилева-Подольского Петру Бровко вручили подозрение во взяточничестве.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, не называя имени.

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“15 тысяч долларов за 0,3 га земли под застройку. Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольский подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета“, - написал Луценко.

Стоит отметить, Петр Петрович Бровко (1960 г. р.) был мэром пограничного Могилев-Подольского в совокупности около 20 лет, уточняет УП. Впервые был избран городским главой в 1994 году. Он занимал эту должность по апрель 2006 года. Повторно был избран через одну каденцию – с ноября 2010-го по октябрь 2015 года. На выборах в 2010 году Бровко стал мэром как выдвиженец от Партии регионов, в 2015-м – как самовыдвиженец (набрал 51% голосов).

Как сообщалось 23 января, НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая.

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Теги: мэр, взятки, коррупция, Могилев-Подольский
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