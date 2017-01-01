Протокол увольнения Аласании: Проблемы с донорами и качество контента

Набсовет опубликовал протокол заседания, на котором уволил директора UA:Перший.

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Набсовет НТКУ показал протокол заседания, на котором уволили главу UA:Перший Зураба Аласанию.

Среди вопросов, которые рассматривали в тот день, были проблемы с реализацией донорских денег. Критиковали Зураба Аласанию и за качество контента - в Набсовете возмутились тем, что многие региональные телеканалы имеют контент более качественный, чем Общественное.

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Что касается денег, представители Набсовета заявили об обнаружении потенциально конфликта интересов у исполнительного директора и членов исполнительного комитета Благотворительного фонда поддержки создания и развития общественного ТВ и радио. В частности, при проверке обнаружили закупку услуг и работ по завышенным ценам.

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В отсутствие Наблюдательного совета фонда его полномочия должны были осуществлять общие собрания участников фонда. Но в протоколах общего собрания нет данных о выполнении участниками контролирующих функций, говорится в тексте протокола.

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Там уточняется, что всего за период 2017-2018 ггода Фонд привлек финансирования на 9 проектов на сумму 29,2 млн грн. Два из этих проектов аккумулировали 53% всех средств. 96% средств, которыми оперирует Фонд, направляются на ТВ, 4% - на радио. Наибольшую долю (51%) проектов Общественного финансирует Госдепартамент США.

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Проверка также выявила несоответствия в документах при оформлении отношений Фонда и НСТУ. В итоге члены Набсовета решили урегулировать взаимоотношения ОАО “НСТУ“ и Фонда, заключив соглашение или меморандум о сотрудничестве и создать таки Набсовет фонда. Кроме того, было рекомендовано провести аудит финансовой отчетности фонда и усилить контроль за закупками фонда. “За“ проголосовали 10 человек из 13. Трое - воздержались. Кроме того, на том же заседании корпоративным секретарем ОАО “НСТУ“ выбрали Олексиюк Татьяну Николаевну (12 голосов “за“).

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“Кроме того, финансовый план ОАО “НСТУ“ на 2019 год отправили на доработку с учетом предложений, внесенных членами Наблюдательного совета (10 человек “за“, двое воздержались).

В результате было предложено поставить вопрос о персональной ответственности Аласании за распределение средств. Это предложение поддержал Вячеслав Козак, который настаивал на внесении вопроса об отставке Аласании на этом же заседании.

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В результате долгих обсуждений вопрос отставки исполнительного директора внесли в повестку дня. Сам Аласания в ответ на настойчивость Козака пошутил, призвав не оттягивать принятие решения надолго, ведь “надо успеть до выборов“. “За“ проголосовали 9 человек, один был против, 2 - воздержались.

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Обсуждали среди причин увольнения Аласании, в том числе, и отказ транслировать важные события с лидерами государства (например, Крестный марш с участием президента). Однако в итоговое решение все же внесли правки с учетом замечаний, что решение о таких трансляциях не может быть причиной отставки.

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Напомним, главу Общественного телевидения Зураба Аласанию уволили 1 февраля 2019 года. Первый вице-спикер Ирина Геращенко назвала такую отставку в год выборов "огромной ошибкой".