Геращенко просит ОБСЕ "не подыгрывать злу" и не дискредитировать себя

Первый вице-спикер раскритиковала реакцию ОБСЕ на запрет российских наблюдателей на выборах в Украине.

Читай также: Рада запретила российских наблюдателей на украинских выборах

В ответ на заявление ОБСЕ о разочарованности решением ВР о запрете российских наблюдателей на выборах Украина тоже выражает разочарование отчетами организации. Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Украинская сторона выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированных выборах в аннексированном Крыму“, - пишет она.

Читай также: Волкер призывает Украину пустить на выборы наблюдателей из РФ от ОБСЕ

“Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации захвата Крыму“, подчеркнула Геращенко, пообещав и дальше говорить об этом “позорном“ факте во время встреч с ОБСЕ и другими международными партнерами.

Не меньшее разочарование и беспокойство вызывает тот факт, что СММ ОБСЕ не мониторит ситуацию в Керченском проливе и в Крыму и не настаивает на постоянном допуске к неконтролируемой части украино-российской границы, добавила первый вице-спикер.

Читай также: ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборы в Украине - СМИ

“Все эти годы мы последовательно боролись за уменьшение количества россиян в СММ ОБСЕ. Как только там стало меньше россиян и их сателлитов, СММ сразу начала фиксировать колонны российской техники, новые радиолокационные российские комплексы и так далее“, - отметила она.

Геращенко подчеркнула, что как соавтор закона о запрете наблюдателей от РФ на выборах в Украине довольна голосованием. “Мы и в дальнейшем будем выжимать россиян из всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса“, - добавила политик.

Читай также: В ОБСЕ сомневаются в правомерности запрета наблюдателей РФ на выборах

“Не стоит подыгрывать злу и позволять РФ дискредитировать эти организации и способствовать их деградации“, - резюмировала она.

Напомним, ранее в ОБСЕ осудили отказ Украины от российских наблюдателей на выборах президента и парламента в 2019 году.