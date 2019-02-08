Геращенко просит ОБСЕ "не подыгрывать злу" и не дискредитировать себя
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В ответ на заявление ОБСЕ о разочарованности решением ВР о запрете российских наблюдателей на выборах Украина тоже выражает разочарование отчетами организации. Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенко.
“Украинская сторона выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированных выборах в аннексированном Крыму“, - пишет она.
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“Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации захвата Крыму“, подчеркнула Геращенко, пообещав и дальше говорить об этом “позорном“ факте во время встреч с ОБСЕ и другими международными партнерами.
Не меньшее разочарование и беспокойство вызывает тот факт, что СММ ОБСЕ не мониторит ситуацию в Керченском проливе и в Крыму и не настаивает на постоянном допуске к неконтролируемой части украино-российской границы, добавила первый вице-спикер.
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“Все эти годы мы последовательно боролись за уменьшение количества россиян в СММ ОБСЕ. Как только там стало меньше россиян и их сателлитов, СММ сразу начала фиксировать колонны российской техники, новые радиолокационные российские комплексы и так далее“, - отметила она.
Геращенко подчеркнула, что как соавтор закона о запрете наблюдателей от РФ на выборах в Украине довольна голосованием. “Мы и в дальнейшем будем выжимать россиян из всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса“, - добавила политик.
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“Не стоит подыгрывать злу и позволять РФ дискредитировать эти организации и способствовать их деградации“, - резюмировала она.
Напомним, ранее в ОБСЕ осудили отказ Украины от российских наблюдателей на выборах президента и парламента в 2019 году.