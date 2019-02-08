Янукович в РФ получил госохрану по решению Путина

Специального юридического статуса у экс-президента Украины в России при этом нет, заверили в Кремле.

Янукович ездит по РФ с госохраной от Путина EPA/UPG

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Экс-президенту Украины Виктору Януковичу была предоставлена охрана по решению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА-Новости.

“Это по указу президента Российской Федерации он охраняется. Собственно, государственная охрана предоставляется по решению главы государства“, - пояснил Песков.

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Такой указ был подписан, когда Янукович въехал в Россию как глава украинского государства в 2014 году, отметил пресс-секретарь Путина. На вопрос, какая структура обеспечивает охрану Януковича, Песков ответил, что не может сказать точно.

Он также заверил, что у бывшего президента нет в России специального юридического статуса. “Янукович въехал на территорию РФ как действующий президент Украины после того, как в этой стране произошел силовой захват власти“, - отметил Песков.

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“На данный момент он не является президентом Украины, как вы знаете, наверное, лучше меня. У него нет никакого специального статуса юридического“, - добавил он.

Напомним, ранее в Кремле обещали уточнить, на каком основании экс-президент Виктор Янукович до сих пор проживает в России.