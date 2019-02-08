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Тимошенко договорилась с Гриценко, Садовыми другими кандидатами противостоять Президенту

Комментариев: 9
Тимошенко договорилась с Гриценко, Садовыми другими кандидатами противостоять Президенту

Кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь в четверг, 8 февраля, подписали меморандум “За честные выборы“. Документ подписали они во время эфира телеканала 1+1, пишет Корреспондент.

Инициатива “За честные выборы“ призвана защитить право украинцев на честные выборы и, как следствие, защитить демократический путь развития Украины.

“Сегодня честность и прозрачность выборов снова находится под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов“, - говорится в документе.

Подписанты призвали других кандидатов, политиков, общественных лидеров, волонтеров, всех граждан Украины присоединиться к инициативе “За честные выборы“.

“Мы призываем также каждого гражданина Украины не дать втянуть себя в процесс фальсификации выборов и сообщать обо всех фактах и попытках фальсификаций в координационный совет, который в ближайшие дни будет создан нашими политическими силами. Мы также обращаемся к нашим международным партнерам с призывом помочь защитить свободный выбор украинского народа“, - указывается в тексте меморандума.

В нем подчеркивается, что все попытки сфальсифицировать выборы в Украине всегда заканчивались трагически для тех, кто пытался это сделать.

“Это не удастся никому сделать и сейчас. Украина - не Россия“, - заявляют кандидаты на пост президента.

Ранее Верховная Рада проголосовала за недопуск россиян для наблюдения за выборами в Украине. В России заявили, что будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами.

 

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Комментариев (9)
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Коляка    08.02.2019, 13:13
Оценка:  -1
Коляка
Порохоботы ну Вы где? )))
Коляка    08.02.2019, 12:45
Оценка:  0
Коляка
Короче либо порох уходит либо опять Майдан!))) Это бесконечность.....
Фарабунда_Марти    08.02.2019, 12:50
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Ха! Есть у Революции начало, нет у Революции конца!..
Коляка    08.02.2019, 12:52
Оценка:  0
Коляка
Типа того!))
Фарабунда_Марти    08.02.2019, 12:59
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Вновь горят покрышки на Майдане -
Это с нами, это на века!
Мы с собой бороться на устанем -
Вдаль простёрта Байдена рука!

Бьёт набат, бьёт набат Интернационала
И кастрюля вновь в руках бойца;
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!

Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!!!
Фарабунда_Марти    08.02.2019, 12:39
Оценка:  -3
Фарабунда_Марти
Да это же корпоративный сговор! Интересно, кто директор этого холдинга? Неужто сам Претемнейший???
Коляка    08.02.2019, 13:05
Оценка:  -1
Коляка
Как принято говорить это 100% агенты Путина)))
Woodbrother    08.02.2019, 12:37
Оценка:  -6
Woodbrother
Неудачники кучкуются в одну могучую кучку.
Фарабунда_Марти    08.02.2019, 12:43
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
Только не сравнивайте этих упырей с Могучей Кучкой. Могучая кучка, помнится, была кружком истинных интеллигентов, интеллектуальной элиты, а этих товарищей пожалуй уместно сравнить с цирковой труппой.
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