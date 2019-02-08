Тимошенко договорилась с Гриценко, Садовыми другими кандидатами противостоять Президенту

Кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь в четверг, 8 февраля, подписали меморандум “За честные выборы“. Документ подписали они во время эфира телеканала 1+1, пишет Корреспондент.

Инициатива “За честные выборы“ призвана защитить право украинцев на честные выборы и, как следствие, защитить демократический путь развития Украины.

“Сегодня честность и прозрачность выборов снова находится под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов“, - говорится в документе.

Подписанты призвали других кандидатов, политиков, общественных лидеров, волонтеров, всех граждан Украины присоединиться к инициативе “За честные выборы“.

“Мы призываем также каждого гражданина Украины не дать втянуть себя в процесс фальсификации выборов и сообщать обо всех фактах и попытках фальсификаций в координационный совет, который в ближайшие дни будет создан нашими политическими силами. Мы также обращаемся к нашим международным партнерам с призывом помочь защитить свободный выбор украинского народа“, - указывается в тексте меморандума.

В нем подчеркивается, что все попытки сфальсифицировать выборы в Украине всегда заканчивались трагически для тех, кто пытался это сделать.

“Это не удастся никому сделать и сейчас. Украина - не Россия“, - заявляют кандидаты на пост президента.

Ранее Верховная Рада проголосовала за недопуск россиян для наблюдения за выборами в Украине. В России заявили, что будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами.