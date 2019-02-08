"Бляха, я люблю мою Ирину": Луценко запостил видео с ругательством жены
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Генпрокурор Юрий Луценко выложил на своей странице в Facebook видео с Ириной Луценко, которая выругалась во время доклада по законопроекту о переименовании Днепропетровской области.
Комментируя инцидент, Луценко рассказал, что познакомился с Ириной в 1986 году, когда подходила к концу его служба в армии. "Несмотря на военную кафедру, тогда нас всех загребли в армию на 2 года - потому что демографическая яма, дети детей войны", - вспомнил он.
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"В конце августа я выпросил 2 дня отгула, чтобы написать заявление и поселиться в общежитие Львовского Политеха на 4 курс. Общежитие было пустым. Чтобы где-то переночевать, поймал какого-то испуганного первокурсника и напросился к нему на ужин". - рассказывает Луценко.
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"По телевизору шло Сан-Ремо, самое главное на те советские годы окно в западную музыкальную эстраду. И тут в комнату зашла девушка из соседней комнаты, искала соли. Соли не было. Был я. Так мы познакомились с Ириной", - пишет генпрокурор.
"Прошел концерт. Съели ее ужин. Перевалило за полночь. Я пошел с ней мыть посуду. К утру поговорили о Львове, о Хемингуэе, о Челентано, о Колумбе, о династии Тан, о квантовой физике, обо всем-всем-всем", - поделился политик.
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"В восемь я попрощался. Поцеловал в щечку. Она сказала: Бляяяяяха, я думала ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил. Приходи еще. Спустя более 30 лет нам все еще не хватает времени договорить обо всем. Бляяяяяяяха, я люблю мою Ирину. C Днем рождения!", - написал Луценко.
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Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Луценко во время представления законопроекта перепутала документы и выругалась в прямом эфире.