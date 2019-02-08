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Осторожно: На электронные почты шлют письма с вирусами

Комментариев: 1
Некоторые письма приходят якобы от министерства.
Вложение после открытия начинает инфицировать операционную систему
Вложение после открытия начинает инфицировать операционную систему
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Украинцам массово начали приходить на электронные почты сообщения с вложением, активация которого поражает операционную систему компьютера.

Об этом в Facebook сообщает Служба реагирования на киберугрозы Украины

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Фишинговая рассылка происходит со скомпрометированного ящики государственного учреждения - gov.ua. В таких сообщениях содержится вложения. Если скачать и открыть этот документ, то произойдет заражение операционной системы компьютера вредоносным программным обеспечением. 

Зараженные письма приходят с темой “Информация о программе Минэкономразвития“. Вложение, которое после открытия начинает инфицировать операционную систему имеет название “КМУ база даних.zip“. 

Сотрудники службы реагирования на киберугрозы советуют не открывать вложения писем, в отношении которых возникают подозрения. Также необходимо обращать внимание на имя электронной почты и проверять действительно ли этим человеком было отправлено сообщение с зараженным вложением. 

Как сообщалось в декабре, киберподразделения ВСУ работают в боевом режиме.

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Теги: вирусы, кибербезопасность
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Комментариев (1)
GreenPeace!    08.02.2019, 13:23
Оценка:  0
GreenPeace!
У меня письма на почту бигмир такие приходят уже 2 песяца
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