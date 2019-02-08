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Акцию против Зеленского во Львове организовывает "хозяин" "Свободы" по заказу Банковой – СМИ

Комментариев: 2
Акцию против Зеленского во Львове организовывает "хозяин" "Свободы" по заказу Банковой – СМИ
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Акцию против Зеленского во Львове организовывает "хозяин" "Свободы" по заказу Банковой – СМИ
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Акцию протеста против “клоунов“ в президентской кампании, которая должна состояться в пятницу во Львове, организовывает известный в регионе бизнесмен и экс-народный депутат от ВО “Свобода“ Игорь Кривецкий по поручению Администрации Президента, сообщает львовское издание “Форпост“. Эту информацию из источников в правоохранительных органах косвенно подтверждает и то, что анонс упомянутой акции появился на сайте “Депо“. Он входит в издательский дом, собственником которого является народный депутат из БПП Вадим Денисенко.

Чтобы дискредитировать Владимира Зеленского, который на данный момент является лидером президентского рейтинга, для участия в акции привлекают участников АТО.

Игоря Кривецкого СМИ называют “хозяином“ “Свободы“. Также журналисты выяснили, что его гостиничный комплекс в селе Стрелки увеличил свою площадь за счет участков участников АТО.  

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    08.02.2019, 13:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
Встаньте в полный рост и скажите: «Я поддерживаю Виктора Фёдоровича Януковича. Я считаю, что у нас нет войны с Россией. Я считаю, что НАТО, ЕС, безвиз, армия- всё херня. Я- ЗА присвоение Украине названия Юго-Западный Федеральный Округ РФ.
alex-zol    08.02.2019, 12:50
Оценка:  +1
alex-zol
хуже мразей, чем нынешнее правительство, сложно себе представить.
Rangol    08.02.2019, 13:15
Оценка:  0
Rangol
Это точно, каждая последующая мразь хуже предыдущей, а нынешняя мразь много хуже Януковича
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