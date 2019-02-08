Акцию против Зеленского во Львове организовывает "хозяин" "Свободы" по заказу Банковой – СМИ

Акцию протеста против “клоунов“ в президентской кампании, которая должна состояться в пятницу во Львове, организовывает известный в регионе бизнесмен и экс-народный депутат от ВО “Свобода“ Игорь Кривецкий по поручению Администрации Президента, сообщает львовское издание “Форпост“. Эту информацию из источников в правоохранительных органах косвенно подтверждает и то, что анонс упомянутой акции появился на сайте “Депо“. Он входит в издательский дом, собственником которого является народный депутат из БПП Вадим Денисенко.

Чтобы дискредитировать Владимира Зеленского, который на данный момент является лидером президентского рейтинга, для участия в акции привлекают участников АТО.

Игоря Кривецкого СМИ называют “хозяином“ “Свободы“. Также журналисты выяснили, что его гостиничный комплекс в селе Стрелки увеличил свою площадь за счет участков участников АТО.