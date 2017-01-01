Глава комитета парламента Чехии заявил о "фашистском режиме" в Украине

Депутат-коммунист в прямом эфире назвал фашистской власть Украины, а телеведущая даже не возразила ему.

Посольство надеется, что Палата депутатов осудит слова коммуниста об Украине facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

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Вчера в телевизионных новостях чешского ТВ депутат парламента Чехии от коммунистов Станислав Ґроспич позволил себе назвать правительство Украины “фашистским режимом“. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии.

“К сожалению, эти открыто клеветнические и неприемлемые в цивилизованном мире оскорбления не получили должной реакции со стороны ведущей телепрограммы“, - отметили в ведомстве.

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Там добавили, что обычно не реагируют на заявления коммунистов, тем более, что в Украине на равных запрещена как нацистская, так и коммунистическая идеология.

“Но, учитывая факт, что указанное лицо занимает должность главы парламентского комитета, мы ожидаем, что его заявления получат осуждение со стороны руководства Палаты депутатов“, - подчеркнуло посольство.

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“Надеемся также, что Чешское телевидение не будет в будущем терпеть подобные высказывания в своих эфирах“, - добавила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее посольство Украины во Франции потребовало от агентства AFP исправить карту с некорректным отображением принадлежности Крыма.