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Адмирал ВМС США призвал нанести удар по РФ за Крым и Сирию

Комментариев: 34
По мнению военного, Россия все чаще использует свои военно-морские силы для агрессивных захватов чужих территорий.
Ричардсон считает, что США должны сделать первый ход против РФ
Ричардсон считает, что США должны сделать первый ход против РФ
nordic.businessinsider.com

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Начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал США начать наступление на Россию и Китай. Об этом пишет Business Insider.

Причиной таких действий должно стать то, что государства используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах чужих земель и моря.

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Ричардсон напомним, что в 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым с помощью военной силы, а в ноябре 2018 года напала на украинские корабли и захватила в плен моряков. Одновременно РФ на время перекрыла доступ Украине к Азовскому морю.

Кроме того, ввиду поддержки Россией режима в Сирии она увеличила свое военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье, говорит адмирал.

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На встрече в Атлантическом Совете Ричардсон подчеркнул, что пришло время нанести первый удар по России. “Первый ход. Есть преимущество время от времени играть белую сторону доски“, - добавил адмирал.

Он напомнил, что российские силы регулярно испытывают ВМС США опасными трюками в воздухе и на море. “Дважды в 2018 году российские самолеты гудели в опасной близости от самолетов ВМС США, а в 2015 году два Су-24 неоднократно моделировали бомбардировку эсминца USS Donald Cook“, - отметил он.

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Ричардсон считает, что усиление обучения партнерских сил в этом районе, создание штаб-квартиры, к примеру, в Румынии, может дать США больше возможностей для ответа. Он напомнил о развернутых системах ПРО “Aegis Ashore“ в Румынии, отметил, что еще один такой же перехватчик планируется сделать в Польше.

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Что касается Китая, который обещал в 2015 году не милитаризировать Южно-Китайское море, он сделал это с помощью современных радаров, ракетных установок и ротации боевых самолетов к искусственным островам, построенным Пекином, отметил Ричардсон.

“В октябре 2018 года китайский эсминец столкнулся с американским эсминцем в небезопасной обстановке, что выглядело как попытка врезаться в корабль на оспариваемом водном пути“, - говорится в публикации.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВВС Германии 30 раз поднимали по тревоге из-за самолетом РФ над Балтикой.

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Теги: Черное море, РФ, США, Крым, нападение, ВМС США
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Комментариев (34)
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VSHIVANKA    08.02.2019, 14:42
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВЫ ШАВКИ УКРОПНЫЕ НАПОМИНАЕТЕ ШАКАЛА ИЗ МАУГЛИ КОТОРЫЙ ОБЛИЗЫВАЕТ ЛАПЫ СВОЕГО ХОЗЯИНА ШЕРХАНА , СКУЛИТ , ЯБЕДНИЧАЕТ И ПРЯЧЕТСЯ ЗА ЕГО СПИНОЙ ....)))
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ ....)))
VSHIVANKA    08.02.2019, 14:40
Оценка:  -3
VSHIVANKA
АМЕРИКОСЫ НИКОГДА НЕ ВОЕВАЛИ И НЕ БУДУТ ВОЕВАТЬ С ТЕМИ КТО МОЖЕТ ДАТЬ ОТПОР , ТЕМ БОЛЕЕ ЯДЕРНЫЙ .
ЭТИХ КЛОУНОВ В КОРЕЕ И ВЬЕТНАМЕ ЗАВАЛИЛИ НЕМАЛО , ГРОБЫ НАКРЫТЫЕ ПОЛОСАТЫМИ МАТРАСАМИ ШЛИ НА ЗАПАД ВЕРЕНИЦЕЙ , НО ВИДИМО ПАМЯТЬ УЖЕ ПРИТУПИЛАСЬ ...
ДА ЧТО ТАМ ДАЛЕКО ХОДИТЬ ?!
ВСПОМНИТЕ УГРОЗЫ К КНДР ?
VSHIVANKA    08.02.2019, 14:35
Оценка:  -5
VSHIVANKA
СМЕШНО ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИИ ЭКСПОНАТОВ НАСЕЛЯЮЩИХ САМУЮ НИЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРОПЫ , НЕ ИМЕЮЩИХ НИЧЕГО СВОЕГО , НО УСЕРДНО ВОСХВАЛЯЮЩИХ СВОИХ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ....)))
Gagarinn    08.02.2019, 14:38
Оценка:  +3
Gagarinn
Сколоновставатель ляпотный, не ори так.
Иди просуши портки
Колишній-східняк    08.02.2019, 14:44
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Оно думает, что его кто-то читает...
Letohradek    08.02.2019, 14:33
Оценка:  +3
Letohradek
Адмирал ВМС США, прекрасно понимает, что кремлевские скоты понимают лишь грубую физическую силу!
Gagarinn    08.02.2019, 14:21
Оценка:  +4
Gagarinn
Лапотники, бегите!
dimasvetik    08.02.2019, 14:14
Оценка:  +5
dimasvetik
ААаааа у лаптей сейчас пуканы лопнут =)
Коляка    08.02.2019, 14:15
Оценка:  -9
Коляка
От чего? от этого популизма?
Коляка    08.02.2019, 14:11
Оценка:  -8
Коляка
После такого необдуманного поступка на земле отсанется только пепел и придёт ядерная зима... По этому чему Вы тут радуетесь свидомые? На сколько надо быть тупыми кастрюлями, что бы радоваться этой шизофрении?
Колишній-східняк    08.02.2019, 14:12
Оценка:  +6
Колишній-східняк
А никто не радуется. Просто отмечаем факт, что пора призадуматься. Бесконечно эти много ходов очка терпеть не будут.
Коляка    08.02.2019, 14:14
Оценка:  -8
Коляка
Призадуматься надо было тебе, когда ты на майдане, как орангутанг скакал с палкой!
dimasvetik    08.02.2019, 14:13
Оценка:  +5
dimasvetik
после этого поступка Крым вернется в родную гавань! В Украину!
WTF2wtf    08.02.2019, 14:14
Оценка:  +6
WTF2wtf
Ты считаешь Путина тупой кастрюлей?
Именно он единолично начал все это говно, по тупой блажи, почувствовав себя абсолютно безнаказанным и с абсолютной властью ((((
Колишній-східняк    08.02.2019, 14:15
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Истину глаголеш!
Коляка    08.02.2019, 14:16
Оценка:  -7
Коляка
Ты стрелки то не переводи поверхностно-мыслящий..
Коляка    08.02.2019, 14:16
Оценка:  -7
Коляка
2 Колишній-східняк Куистину
Колишній-східняк    08.02.2019, 14:10
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Упс! Первый звоночек. Уйлу Владимировичу пора призадуматься.
Nesdeshniy    08.02.2019, 14:16
Оценка:  -7
Nesdeshniy
Угу, коды сбитые ракеты посыпятся на проект окраина жди свой кусочек и не задумывайся, тебе нечем просто....
Woodbrother    08.02.2019, 14:17
Оценка:  +4
Woodbrother
Сбивать то чем будете ? Самим не смешно ?
Nesdeshniy    08.02.2019, 14:19
Оценка:  -5
Nesdeshniy
Ага фсе американское ваше все,......
Woodbrother    08.02.2019, 14:01
Оценка:  +5
Woodbrother
Сейчас в США незнают куда утилизировать старые томагавки. Лучше всего сделать утилизацию путем выстрела по военным объектам рассейских оккупантов в Крыму .
Коляка    08.02.2019, 14:03
Оценка:  -8
Коляка
Ты такой же больной на голову как и этот адмирал
Woodbrother    08.02.2019, 14:10
Оценка:  +4
Woodbrother
А че, прикольненько будет. США спалит лаптей в Крыму, а в ответ россия запретит импорт американских помидоров
Коляка    08.02.2019, 14:12
Оценка:  -7
Коляка
2 Woodbrother а в ответ начнётся третья мировая - идиот!
Колишній-східняк    08.02.2019, 14:14
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Третья мировая уже давно началась. Пока в гибридной форме...
Woodbrother    08.02.2019, 14:17
Оценка:  +4
Woodbrother
Коляка - какая третья мировая? Максимум запретят импорт помидоров из США или раздавят пару килограммов окорочков бульдозером.
Коляка    08.02.2019, 14:04
Оценка:  -11
Коляка
Хотя о чём это я, под кастрюлей голов не бывает!
Rangol    08.02.2019, 14:00
Оценка:  -1
Rangol
Обосратушки перепрятушки
Woodbrother    08.02.2019, 14:02
Оценка:  +4
Woodbrother
Запасайтесь памперсами на своей москве заранее. Что бы не получилось как в прошлый раз.
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