Адмирал ВМС США призвал нанести удар по РФ за Крым и Сирию

По мнению военного, Россия все чаще использует свои военно-морские силы для агрессивных захватов чужих территорий.

Ричардсон считает, что США должны сделать первый ход против РФ nordic.businessinsider.com

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Начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал США начать наступление на Россию и Китай. Об этом пишет Business Insider.

Причиной таких действий должно стать то, что государства используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах чужих земель и моря.

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Ричардсон напомним, что в 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым с помощью военной силы, а в ноябре 2018 года напала на украинские корабли и захватила в плен моряков. Одновременно РФ на время перекрыла доступ Украине к Азовскому морю.

Кроме того, ввиду поддержки Россией режима в Сирии она увеличила свое военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье, говорит адмирал.

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На встрече в Атлантическом Совете Ричардсон подчеркнул, что пришло время нанести первый удар по России. “Первый ход. Есть преимущество время от времени играть белую сторону доски“, - добавил адмирал.

Он напомнил, что российские силы регулярно испытывают ВМС США опасными трюками в воздухе и на море. “Дважды в 2018 году российские самолеты гудели в опасной близости от самолетов ВМС США, а в 2015 году два Су-24 неоднократно моделировали бомбардировку эсминца USS Donald Cook“, - отметил он.

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Ричардсон считает, что усиление обучения партнерских сил в этом районе, создание штаб-квартиры, к примеру, в Румынии, может дать США больше возможностей для ответа. Он напомнил о развернутых системах ПРО “Aegis Ashore“ в Румынии, отметил, что еще один такой же перехватчик планируется сделать в Польше.

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Что касается Китая, который обещал в 2015 году не милитаризировать Южно-Китайское море, он сделал это с помощью современных радаров, ракетных установок и ротации боевых самолетов к искусственным островам, построенным Пекином, отметил Ричардсон.

“В октябре 2018 года китайский эсминец столкнулся с американским эсминцем в небезопасной обстановке, что выглядело как попытка врезаться в корабль на оспариваемом водном пути“, - говорится в публикации.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВВС Германии 30 раз поднимали по тревоге из-за самолетом РФ над Балтикой.