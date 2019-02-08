Рабинович: Цель Супрун – уничтожать украинцев, и она будет на своем посту, пока эту задачу не выполнит

Ульяну Супрун никто не собирается убирать с должности врио главы Министерства здравоохранения, власть пытается, наоборот, укрепить ее позиции. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал основатель "Оппозиционной платформы – За життя" и народный депутат Вадим Рабинович.

"Если вы думаете, что Супрун убрали, значит, вы не понимаете всей гнилости этой власти. Все это задумано с тем, чтобы ее укрепить и оставить – никто ее не уберет. Супрун поставлена здесь для того, чтобы уничтожать украинский народ. И эта задача не отменялась – Супрун будет сидеть в своем кресле!" – считает народный депутат.

Напомним, что ранее Вадим Рабинович заявил, что незаконно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун должна покинуть занимаемую должность, потому что реформированием системы охраны здоровья обязаны заниматься профессионалы.

"Ульяна Супрун уничтожает систему здравоохранения. Сегодня выжить в нашей стране имеют шансы только те, кто имеет в запасе деньги, хотя бесплатную медицину нам гарантирует Конституция. При этом все иностранные послы и премьер-министр Владимир Гройсман говорят, что она – "лучший министр здравоохранения". Значит, у нее цель такая – уничтожить народ Украины – и она с ней справляется", – возмутился политик.

По его мнению, украинская система здравоохранения благодаря нынешней власти переживает упадок, и преобразованиями в ведомстве должны заниматься исключительно профессионалы.

"Не может такого быть, чтобы санитарка из Вирджинии отменила нам Конституцию, 49-ю статью, – а нам всем рассказывала о том, как украинцам следует заменить красную икру на черную! Это уровень министра? Как мы ее терпим, если она даже занимает свою должность незаконно, ее не утвердили в парламенте. Иностранным посольствам и нашей власти просто плевать на то, кто и как управляет нашей системой здравоохранения", – подчеркнул парламентарий.

Ранее лидер "Оппозиционной платформы – За життя" рассказывал о том, к чему привела губительная псевдореформа медицины, проводимая в стране.

"После "реформ" Супрун и вообще нашей власти у нас в стране наметилась тяжелая ситуация с нехваткой мест для захоронения. Сегодня в Украине нужно построить 550 новых кладбищ. Вот чего добилась своей деятельностью Супрун и ей подобные! Власть сконцентрировала в одних руках миллиарды, наплевала на законы Украины. Мы это все видим, но не хотим выходить на Майдан. Не нужно революций, нужно один раз проголосовать за прагматичную власть, которая будет строить нормальную, человеческую страну", – подытожил Вадим Рабинович.