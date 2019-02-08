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Благотворительный фонд Новинского выделил в 2018 году 195,5 млн гривен

Комментариев: 5
Благотворительный фонд Новинского выделил в 2018 году 195,5 млн гривен

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского (МБФ) в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 2018 году направил на гуманитарные и благотворительные проекты свыше 195,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Также отмечается, что в прошлом году при финансовой поддержке Фонда реализовывались благотворительные проекты в области историко-культурного наследия, сфере здравоохранения, защиты материнства, детства, семьи. Также он стал соорганизатором фестивалей, конференций, конкурсов и других мероприятий. 

Одним из направлений деятельности Фонда является поддержка приюта для детей-сирот при Вознесенском Банченском мужском монастыре. Там живут и воспитываются более 400 детей-сирот, среди которых дети с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированные. Этому проекту более трех лет, и Фонд ежемесячно выделяет помощь на содержание приюта. В 2018 году она составила более 16 млн грн. На протяжении многих лет фонд является соорганизатором ежегодного международного фестиваля православного кино “Покров“. В 2018 году фестиваль проходил с 8 по 12 октября в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко. На его проведение в этом году фондом было выделено 1,5 млн грн. В рамках целевой программы “Культурное наследие“ в 2018 году продолжилась традиционная работа по возрождению и поддержанию отечественных культурных и православных памятников. В частности, были профинансированы мероприятия по строительству, реставрации и сохранению более 50 архитектурных объектов религиозного назначения на сумму более 38 млн грн. Это храмы, церкви, часовни, монастыри, приюты для сирот и престарелых практически во всех регионах Украины. Один из масштабных проектов программы “Культурное наследие“ - воссоздание Храма в честь Святой Троицы на Троицкой площади в Киеве, объекта с трехсотлетней историей, существовавшего на этом месте до 1931 г. Финансирование работ по восстановлению святыни в 2018 году составило 89,4 млн грн. 

Также в области здравоохранения в 2018 году продолжилась реализация всеукраинской программы “Помоги сердцу биться“, в рамках которой 59 детей с врожденными пороками сердца получили кардиохирургическое лечение в Институте Сердца МЗ Украины. Фонд поддержал проект Института Сердца “Выездные бригады“, благодаря которому во многих областях Украины были проведены мероприятия по предварительной диагностике кардиологических недугов у детей. Всего бюджет по программе в 2018 году составил более 9,5 млн грн. Значительно расширилась в 2018 году программа по реабилитации детей и молодых людей с диагнозом ДЦП и органическими поражениями нервной системы, реализуемая на базе Международной реабилитационной клиники Козявкина. Так, в 2018 году курс реабилитации прошли более 100 человек со всей Украины. А в 2019 году программа реабилитации ДЦП и поражений нервной системы будет расширена. Фонд планирует помочь уже 250 пациентам. 
Справка: 

Международный благотворительный фонд в честь Покрова Пресвятой Богородицы создан в 2008 году по инициативе бизнесмена Вадима Новинского. 

Деятельность фонда направлена на воспитание будущего поколения на принципах православной веры, укрепление семьи и повышение значимости семейных ценностей в обществе, а также сохранение культурного и исторического наследия, поддержку здравоохранения и всестороннее развитие образования. В 2017 году фонд направил на благотворительные проекты свыше 65 млн грн.
 

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Комментариев (5)
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Goga19041984    08.02.2019, 14:26
Оценка:  0
Goga19041984
Вот это человечище!!!!!, поклон и уважение Вам Вадим!, а что пьяный боров? разокрал, обманул, лицемерил. убивал...мразь одним словом, люди не ошибитесь в выборе.
Gagarinn    08.02.2019, 14:31
Оценка:  -2
Gagarinn
За порошенко голосовать?
Или за этого еплана, который терроризм спонсирует?
BGO_777    08.02.2019, 14:44
Оценка:  0
BGO_777
Два урода....барыжное м кгбэшное...............
BGO_777    08.02.2019, 14:16
Оценка:  -2
BGO_777
Новинский как и вся шобла фсб могут идти НАХ ....хутор бабочек ловитьЮ, с Ющенко, Порошенко, Кучмой........................... .
ВосставшийИзБана    08.02.2019, 14:13
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
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