Двое военных продавали "списанное" оружие на Донбассе

Военнослужащие подделывали документы о списании оружия и продавали его. Правоохранители задержали их в Бахмуте.

Военнослужащие одной из частей дислоцированных в районе ООС наладили продажу оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Они подделывали документы о списании оружия и продавали его. Правоохранители задержали правонарушителей в Бахмуте во время очередной попытки продажи автомата и пулемета с патронами к нему, за которые они планировали выручить тридцать тысяч гривен.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали факт продажи военными снайперской винтовки за двадцать тысяч гривен. В ходе обысков по месту жительства одного из фигурантов дела выявлено еще четыре автомата. Открыто уголовное дело.

Как сообщалось 4 февраля, сотрудники СБУ задержали в Житомирской области двух мужчин, которые торговали ворованным из воинской части оружием.