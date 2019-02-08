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Двое военных продавали "списанное" оружие на Донбассе

Комментариев: 1
Военнослужащие подделывали документы о списании оружия и продавали его. Правоохранители задержали их в Бахмуте.
Двое военнослужащих наладили сбыт оружия
Двое военнослужащих наладили сбыт оружия
Пресс-служба СБУ

Военнослужащие одной из частей дислоцированных в районе ООС наладили продажу оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Они подделывали документы о списании оружия и продавали его. Правоохранители задержали правонарушителей в Бахмуте во время очередной попытки продажи автомата и пулемета с патронами к нему, за которые они планировали выручить тридцать тысяч гривен.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали факт продажи военными снайперской винтовки за двадцать тысяч гривен. В ходе обысков по месту жительства одного из фигурантов дела выявлено еще четыре автомата. Открыто уголовное дело.

Как сообщалось 4 февраля, сотрудники СБУ задержали в Житомирской области двух мужчин, которые торговали ворованным из воинской части оружием.

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Теги: оружие, военные, торговля оружием, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
alex-zol    08.02.2019, 15:43
Оценка:  +1
alex-zol
хероям дайте льготный проезд, защищали как могли от ахрессора.
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