Оккупанты на Донбассе усилили разведку ради диверсий и провокаций
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Оккупационные войска наращивают ведение разведки за деятельностью военных ООС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
В частности, противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВСУ с целью выявления слабых мест нашей обороны.
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Кроме того, целью разведчиков является совершение диверсий и обеспечение проведения провокационных действий с использованием артиллерии, подчеркивает ведомство.
"С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары", - отметили в разведке.
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Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе подделывают контракты военным российско-оккупационных частей из местного населения и агитируют людей вступать в свои ряды с помощью бывших афганцев.
КТО В КУРСЕ , ГДЕ СЕЙЧАС ЭТИ ХЭРОИ ?