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Оккупанты на Донбассе усилили разведку ради диверсий и провокаций

Комментариев: 1
В состав ДРГ боевиков включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары.
Оккупанты активизировали разведку возле военных частей ООС
Оккупанты активизировали разведку возле военных частей ООС
EPA/UPG

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Оккупационные войска наращивают ведение разведки за деятельностью военных ООС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В частности, противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВСУ с целью выявления слабых мест нашей обороны.

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Кроме того, целью разведчиков является совершение диверсий и обеспечение проведения провокационных действий с использованием артиллерии, подчеркивает ведомство. 

"С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары", - отметили в разведке.

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Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе подделывают контракты военным российско-оккупационных частей из местного населения и агитируют людей вступать в свои ряды с помощью бывших афганцев.

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Теги: Донбасс, разведка, диверсии, провокации, ДРГ, боевики
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    08.02.2019, 14:29
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ НА КОНТИНЕНТЕ , КОТОРЫЕ В 2014 ГОЛУ СТАДОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 400 ГОЛОВ БЕЖАЛИ К АГРЕССОРУ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ СПАСАЯСЬ ОТ ШАХТЁРОВ ДОНББАССА ?
КТО В КУРСЕ , ГДЕ СЕЙЧАС ЭТИ ХЭРОИ ?
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