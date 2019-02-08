ОБСЕ не возьмет с собой в Украину на выборы россиян
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Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации. Об этом заявил представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер, передает Интерфакс.
“Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей“, - сказал он.
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Официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что решение Киева не допускать россиян к наблюдению за выборами на Украине не соответствует стандартам ОБСЕ, но в Украине не доверяют РФ из-за постоянных угроз суверенитету страны.
Напомним, ранее сообщалось, что в ОБСЕ выразили недовольство в связи с запретом допуска российских наблюдателей организации на выборы в Украине.
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Вчера парламент принял соответствующий закон и уже направил его на подпись президенту Петру Порошенко.
ПУТИН УЖЕ ДАВНО НАЗНАЧИЛ СМОТРЯЩЕГО ЗА ОКРАИНОЙ , ТАК ЧТО УСПОКОЙТЕСЬ И ДЫШИТЕ РОВНО ....)))