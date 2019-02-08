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ДТЭК выступает за конкуренцию на энергорынке

Комментариев: 2
ДТЭК выступает за конкуренцию на энергорынке

Энергетическая компания ДТЭК будет инициировать изменения в правила оптового рынка электроэнергии для того, чтобы импортные поставщики имели одинаковые права и обязанности с украинскими производителями.

Об этом в ходе круглого стола в Верховной Раде накануне заявил директор по регуляторным и правовым вопросам компании Алексей Захарчук.

По его словам, ДТЭК всегда поддерживал развитие и реформу рынка электроэнергии в Украине. Поэтому, не дожидаясь старта работы новой модели рынка электроэнергии, компания будет инициировать изменения, которые позволят импортерам прийти в Украину на конкурентных условиях.
"Мы будем инициировать этот вопрос чтобы права и обязанности импортеров электроэнергии были одинаковые с правами и обязанностями украинских производителей", – отметил Алексей Захарчук.
С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. 

Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
28 декабря 2018 года Антимонопольный комитет Украины закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением.

Видео с 2:10:36

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Комментариев (2)
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SEMPENTY    08.02.2019, 15:31
Оценка:  +1
SEMPENTY
Гы, и кто может составить им конкуренцию при полной монополии?
BGO_777    08.02.2019, 15:07
Оценка:  +1
BGO_777
А шо такое , Роттердамм + с партнёром Плорошенко уже не работает?
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